Яблоня бастует? Возможно, она просто мстит за старые обиды — и вот за что именно

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3:38
Садоводство

Яблоня — одно из самых распространённых плодовых деревьев в наших садах. Но даже при правильной посадке и уходе иногда вместо ароматных яблок — пустые ветки. Причин может быть несколько, и понять их важно, прежде чем принимать меры. Ниже — основные факторы, которые мешают яблоне плодоносить, и что с этим делать.

Яблоня
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яблоня

Причина №1: Яблоня решила "отдохнуть"

Даже взрослые, здоровые яблони не дают обильный урожай каждый год. После щедрого плодоношения дереву нужно время на восстановление. Это естественный процесс, называемый периодом покоя.

Чтобы сократить перерыв, в начале лета проводят санитарную и регулирующую обрезку. Удаляют часть плодоносящих веток — это помогает перераспределить силы дерева и стимулирует формирование завязей на следующий сезон.

Причина №2: Дерево слишком молодо

Нередко садоводы ждут плодов уже на второй год после посадки, но в случае с яблонями это не работает. Большинству сортов нужно от 3 до 5 лет до первого цветения и появления яблок. Особенно долго ждать приходится при посадке из косточки, а не саженца.

Если деревце молодое — запаситесь терпением. А при выборе сорта заранее уточняйте его особенности: некоторые скороплодные гибриды радуют урожаем уже на 2-3-й год.

Причина №3: Слишком глубокая посадка

Неверно выбранная глубина посадки — частая ошибка. Если корневая шейка дерева оказалась слишком глубоко под землёй, это замедляет рост, мешает формированию завязей и может надолго отложить появление плодов.

Исправлять посадку не нужно — выкапывать дерево не стоит. Просто дайте ему время и обеспечьте хороший уход: полив, подкормки и мульчирование помогут ускорить адаптацию.

Причина №4: Замёрзшие цветы

Весенние заморозки — враг номер один для урожая яблонь. Даже кратковременное похолодание во время цветения может повредить бутоны. Цветки чернеют или буреют — это верный признак подмораживания, и в таком случае урожая ждать не стоит.

Некоторые дачники спасают сад с помощью раннего дождевания — орошают деревья перед заморозками, создавая защитную оболочку на цветах. Метод не всегда эффективен, но в отдельных случаях помогает сохранить завязи.

Причина №5: Недостаток солнца

Яблоня любит свет. Если дерево растёт в тени дома, под навесом или рядом с высокими насаждениями, оно будет расти, но плодов может не дать вовсе.

Если причина в нехватке солнечного света, осенью стоит пересадить яблоню на более освещённое место. Молодые деревья переносят пересадку относительно легко. А взрослым можно "осветить" участок — проредить насаждения вокруг или убрать заграждения.

Причина №6: Неподходящий сорт или подвой

Некоторые сорта яблонь плохо плодоносят без опылителя — соседнего дерева того же вида. Другие плохо адаптированы к конкретному климату и дают урожай только в тёплых регионах. Также важно учитывать подвой: карликовые яблони вступают в плодоношение быстрее, чем сильнорослые.

При покупке саженцев всегда консультируйтесь с продавцом: уточняйте, требует ли сорт перекрёстного опыления и подходит ли он для вашей зоны.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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