Кабачки до снега? В июле нужно всего две вещи, чтобы собирать ведрами

Кабачки способны плодоносить почти до самых холодов, но только если в июле вы правильно за ними ухаживаете. Период активного роста и цветения — лучшее время для того, чтобы стимулировать формирование завязей и защитить кусты от болезней. Опытные дачники уверяют: в июле достаточно двух процедур, чтобы кабачки радовали обилием плодов до конца осени.
Первая задача — наладить питание. Кабачки быстро расходуют запасы питательных веществ, поэтому без дополнительных подкормок они быстро истощаются. Чтобы поддержать растения, садоводы используют простое, но эффективное средство: настой коровяка. Достаточно развести половину ведра перепревшего навоза в 10 литрах воды и поливать этим раствором под корень раз в неделю. Это помогает увеличить количество завязей и улучшает вкус плодов.
Во второй половине лета кабачки становятся особенно уязвимыми к грибковым заболеваниям, особенно к мучнистой росе. Предотвратить болезнь помогает домашний раствор на основе молока и борной кислоты. Чтобы приготовить его:
разведите 7 граммов борной кислоты в небольшом количестве горячей воды;
влейте половину коробки молока в полведра чистой воды и перемешайте;
добавьте растворённую борную кислоту и 20-30 капель йода.
Полученным составом опрыскивают листья с двух сторон раз в 10-14 дней. Этот раствор не только защищает от болезней, но и стимулирует рост растений за счёт микроэлементов.
Если хотите, чтобы кабачки были особенно вкусными — не только нежными, но и насыщенными, — стоит попробовать добавить в рацион растений один неожиданный компонент. Это древесная зола. Её можно рассыпать в междурядьях или добавить по стакану в каждую лунку при рыхлении. Зола обогащает почву калием и улучшает вкус овощей.
Июль — это не только время ухода за кабачками, но и отличная возможность посеять вторую волну овощей. Если освободились грядки, например, после чеснока, стоит посадить редис, дайкон, зелёный лук, салаты или повторно — кабачки. При правильной агротехнике и раннеспелых сортах вы успеете получить осенний урожай даже в умеренном климате.
Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
Врач перечислил самые полезные виды варенья и дал советы по приготовлению.