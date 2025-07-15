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Кабачки до снега? В июле нужно всего две вещи, чтобы собирать ведрами

Садоводы опрыскивают кабачки йодом и молоком для профилактики болезней
2:38
Садоводство

Кабачки способны плодоносить почти до самых холодов, но только если в июле вы правильно за ними ухаживаете. Период активного роста и цветения — лучшее время для того, чтобы стимулировать формирование завязей и защитить кусты от болезней. Опытные дачники уверяют: в июле достаточно двух процедур, чтобы кабачки радовали обилием плодов до конца осени.

Кабачки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кабачки

Подкормка и полив: главное — регулярность

Первая задача — наладить питание. Кабачки быстро расходуют запасы питательных веществ, поэтому без дополнительных подкормок они быстро истощаются. Чтобы поддержать растения, садоводы используют простое, но эффективное средство: настой коровяка. Достаточно развести половину ведра перепревшего навоза в 10 литрах воды и поливать этим раствором под корень раз в неделю. Это помогает увеличить количество завязей и улучшает вкус плодов.

Молочная смесь с борной кислотой: проверенная защита от болезней

Во второй половине лета кабачки становятся особенно уязвимыми к грибковым заболеваниям, особенно к мучнистой росе. Предотвратить болезнь помогает домашний раствор на основе молока и борной кислоты. Чтобы приготовить его:

  • разведите 7 граммов борной кислоты в небольшом количестве горячей воды;

  • влейте половину коробки молока в полведра чистой воды и перемешайте;

  • добавьте растворённую борную кислоту и 20-30 капель йода.

Полученным составом опрыскивают листья с двух сторон раз в 10-14 дней. Этот раствор не только защищает от болезней, но и стимулирует рост растений за счёт микроэлементов.

Один секретный ингредиент для вкуса

Если хотите, чтобы кабачки были особенно вкусными — не только нежными, но и насыщенными, — стоит попробовать добавить в рацион растений один неожиданный компонент. Это древесная зола. Её можно рассыпать в междурядьях или добавить по стакану в каждую лунку при рыхлении. Зола обогащает почву калием и улучшает вкус овощей.

Что ещё можно сделать в июле

Июль — это не только время ухода за кабачками, но и отличная возможность посеять вторую волну овощей. Если освободились грядки, например, после чеснока, стоит посадить редис, дайкон, зелёный лук, салаты или повторно — кабачки. При правильной агротехнике и раннеспелых сортах вы успеете получить осенний урожай даже в умеренном климате.

Уточнения

Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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