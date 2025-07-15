Муравьи бегут, как от огня: обычная приправа превратила дачу в неприступную крепость за 10 минут

Корица против муравьёв в огороде даёт эффект за 10 минут — садоводы

2:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для большинства людей корица — ароматная приправа к утренней каше или выпечке. Но опытные дачники знают: она может стать настоящим спасением для огорода. Её используют не только для борьбы с вредителями, но и как профилактическое средство, которое помогает растениям расти крепкими и здоровыми.

Фото: Freepik by prostooleh Работа в огороде

Садоводы не случайно возвращаются к этому методу из года в год. Корица доступна, безопасна, и — главное — даёт видимый эффект буквально за считаные минуты.

Муравьи в саду: как справиться без химии

Муравьи — одна из самых назойливых проблем на даче. Они устраивают ходы прямо в грядках, разрушают корни растений, а главное — разносят тлю. В результате страдают как овощные культуры, так и ягодные кусты и даже деревья.

Обычно в ход идут агрессивные химикаты, но это не единственный способ. Вместо токсичных препаратов достаточно того, что стоит у большинства на кухне — обычной молотой корицы.

Как работает корица против муравьёв

Корица обладает выраженным ароматом, который муравьи не переносят. Содержащиеся в пряности эфирные масла дезориентируют насекомых и мешают им искать пищу и строить колонии. Уже через 10 минут после того, как вы посыпали дорожки, можно заметить результат — муравьи либо уходят, либо погибают.

Важно обрабатывать именно те места, где насекомые активно перемещаются: вдоль грядок, по краям теплиц, у стволов деревьев. Иногда достаточно одной обработки, но для устойчивого эффекта её можно повторить через 2-3 дня.

Дополнительные плюсы корицы в саду

Польза корицы не ограничивается борьбой с муравьями. Её также можно использовать для:

подавления грибковых заболеваний (например, плесени в почве);

отпугивания слизней и некоторых видов тли;

защиты рассады от плесени — достаточно слегка присыпать поверхность почвы в рассадных контейнерах.

Корица действует мягко и безопасно для почвы и растений, не нарушая природного баланса. А её антисептические свойства делают её подходящей даже для использования в теплицах.

Что ещё помогает от муравьёв

Кроме корицы, садоводы нередко применяют пищевую соду. Этот метод тоже считается безопасной альтернативой химии. Смесь соды с сахарной пудрой привлекает муравьёв, но губительна для них после употребления. Тем не менее, в отличие от корицы, сода не отпугивает, а лишь уничтожает.

А вот корица решает проблему сразу в двух направлениях: и отпугивает, и очищает участок от уже появившихся вредителей. Именно поэтому многие дачники считают её универсальным средством.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

