Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Торт Микадо: идеальный баланс хруста и нежности
Швеция не справляется с зеками: вот почему страна начет арендовать камеры у Эстонии
Китай обогнал ЕС по разработке новых лекарств и догоняет США
Авокадо содержит больше калия, чем банан, и поддерживает работу сердца
Как определить перегрев у домашних животных и что делать — советы ветеринара
Как сэкономить на коммуналке пока вы в отпуске? Полезные лайфхаки
Керамические ножи: преимущества и недостатки для кухни
Привычка спать под одеялом летом может указывать на эмоциональные особенности
Москвичи выбирают седаны: 48% опрошенных предпочитают этот тип кузова

Натуральная сила из сада: листья грецкого ореха лечат и защищают

Для чего полезен отвар из листьев грецкого ореха
3:24
Садоводство » Советы

Листья грецкого ореха имеют множество применений, но не всегда безопасны в каждой ситуации. Будь то чай, компост или домашний инсектицид, важно обращать внимание на дозировку, способ применения и индивидуальную чувствительность наших растений и животных.

Грецкий орех
Фото: commons.wikimedia.org by George Chernilevsky, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грецкий орех

Лечебные свойства: полезны как внутренне, так и внешне

Одним из самых известных способов использования листьев грецкого ореха (Juglans regia) является их применение в качестве лекарственного растения. Содержащиеся в них активные вещества – такие как юглон, таннины и эфирные масла – обладают противовоспалительным, вяжущим и антибактериальным действием. Чай из сушеных и измельченных листьев может помочь при желудочно-кишечных расстройствах, колитах, диарее или высоком уровне сахара в крови. Внешне его рекомендуют использовать в виде компрессов или промываний для лечения кожных проблем, акне, язв, грибковых инфекций и небольших ожогов.

Листья также применяются для животных: дрессировщики собак часто используют их при легких кожных заболеваниях, например, в качестве средства для мытья или натурального дезинфицирующего средства для облегчения зуда.

Компостирование: с осторожностью

Компостирование листьев грецкого ореха вызывает много споров среди садоводов. Это связано с тем, что листья ореховых деревьев содержат юглон, который является естественным ингибитором роста и может препятствовать прорастанию более чувствительных видов. Свежие листья не рекомендуется сразу же добавлять в компост или разбрасывать по огороду.

Однако если предварительно высушить листья и оставить их на несколько месяцев в отдельной куче для предкомпостирования, а затем тщательно перемешать с хорошо созревшим компостом, это не вызовет проблем. Важно обеспечить правильный уровень влажности, аэрацию и высокую температуру, способствующую разложению юглона. В небольших количествах, смешанные с листьями других лиственных деревьев, они уже не представляют риска.

Средство против насекомых: естественная защита

Благодаря своим сильным эфирным маслам, таннинам и горьким веществам листья грецкого ореха могут естественным образом отпугивать определенных вредителей. Их можно высушить и раскрошить, разместив вдоль грядок, в цветочных ящиках или даже в углах складских помещений – особенно для отпугивания муравьев, тлей и моли. Хотя эффект может быть не всегда заметен, стоит попробовать этот метод.

Приготовление настоя и опрыскивателя из листьев грецкого ореха

Для приготовления настоя залейте одну столовую ложку сушеных листьев грецкого ореха литром кипятка, оставьте настаиваться минимум на полчаса, затем процедите и используйте для опрыскивания растений, подверженных риску. Домашний настой из листьев грецкого ореха может стать одним из альтернативных средств для экологического садоводства, однако не стоит ожидать мгновенного и гарантированного результата. Регулярное применение в сочетании с другими растительными экстрактами может сделать его полезной частью интегрированной защиты растений.

Уточнения

Оре́х гре́цкий (лат. Júglans régia) — вид деревьев рода Орех семейства Ореховые (Juglandaceae). Известная издревле ценная плодовая культура.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Канадские зоологи зафиксировали: белые медведи избегают прямых атак на моржей
Домашние животные
Канадские зоологи зафиксировали: белые медведи избегают прямых атак на моржей Аудио 
Зоологи Австралии подтвердили флуоресценцию шерсти утконоса под УФ-светом
Домашние животные
Зоологи Австралии подтвердили флуоресценцию шерсти утконоса под УФ-светом
В России вырос спрос на дизельные автомобили в 2025 году
Авто
В России вырос спрос на дизельные автомобили в 2025 году Аудио 
Популярное
Врач рассказал, какое варенье считается самым полезным

Врач перечислил самые полезные виды варенья и дал советы по приготовлению.

Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным
Зоологи Австралии подтвердили флуоресценцию шерсти утконоса под УФ-светом
Он светится, откладывает яйца и бьёт ядом — существо, которому 187 миллионов лет
Он не должен был сохраниться: у берегов Швеции нашли уникальный корабль-призрак XV века
Россия предупредила Запад о свободе судоходства в Балтийском море
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Любовь с компрессией: почему дизель — не для всех, но те, кто понял, уже не меняют
Этот летний рецепт кабачковых оладий влюбляет с первого укуса: секрет в одном добавлении
Нежный десерт из манной крупы: секрет восточной халвы раскрыт
Нежный десерт из манной крупы: секрет восточной халвы раскрыт
Последние материалы
Керамические ножи: преимущества и недостатки для кухни
Привычка спать под одеялом летом может указывать на эмоциональные особенности
Москвичи выбирают седаны: 48% опрошенных предпочитают этот тип кузова
Фитнес-тренеры считают дефицит калорий основным условием снижения веса
Неожиданная находка: фрагменты древнего судна в Хорватии привлекли внимание археологов
Для чего полезен отвар из листьев грецкого ореха
Экономисты не советуют инвестировать в доллар: предпочтение отдают рублю и юаню
Легкое и нежное суфле с цукини: как приготовить блюдо, которое понравится абсолютно всем
Французские СМИ сообщают о масштабном распространении клопов в городах
Аллерголог Логина: латекс в подушках может вызывать отёк Квинке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.