Натуральная сила из сада: листья грецкого ореха лечат и защищают

Для чего полезен отвар из листьев грецкого ореха

3:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Листья грецкого ореха имеют множество применений, но не всегда безопасны в каждой ситуации. Будь то чай, компост или домашний инсектицид, важно обращать внимание на дозировку, способ применения и индивидуальную чувствительность наших растений и животных.

Фото: commons.wikimedia.org by George Chernilevsky, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грецкий орех

Лечебные свойства: полезны как внутренне, так и внешне

Одним из самых известных способов использования листьев грецкого ореха (Juglans regia) является их применение в качестве лекарственного растения. Содержащиеся в них активные вещества – такие как юглон, таннины и эфирные масла – обладают противовоспалительным, вяжущим и антибактериальным действием. Чай из сушеных и измельченных листьев может помочь при желудочно-кишечных расстройствах, колитах, диарее или высоком уровне сахара в крови. Внешне его рекомендуют использовать в виде компрессов или промываний для лечения кожных проблем, акне, язв, грибковых инфекций и небольших ожогов.

Листья также применяются для животных: дрессировщики собак часто используют их при легких кожных заболеваниях, например, в качестве средства для мытья или натурального дезинфицирующего средства для облегчения зуда.

Компостирование: с осторожностью

Компостирование листьев грецкого ореха вызывает много споров среди садоводов. Это связано с тем, что листья ореховых деревьев содержат юглон, который является естественным ингибитором роста и может препятствовать прорастанию более чувствительных видов. Свежие листья не рекомендуется сразу же добавлять в компост или разбрасывать по огороду.

Однако если предварительно высушить листья и оставить их на несколько месяцев в отдельной куче для предкомпостирования, а затем тщательно перемешать с хорошо созревшим компостом, это не вызовет проблем. Важно обеспечить правильный уровень влажности, аэрацию и высокую температуру, способствующую разложению юглона. В небольших количествах, смешанные с листьями других лиственных деревьев, они уже не представляют риска.

Средство против насекомых: естественная защита

Благодаря своим сильным эфирным маслам, таннинам и горьким веществам листья грецкого ореха могут естественным образом отпугивать определенных вредителей. Их можно высушить и раскрошить, разместив вдоль грядок, в цветочных ящиках или даже в углах складских помещений – особенно для отпугивания муравьев, тлей и моли. Хотя эффект может быть не всегда заметен, стоит попробовать этот метод.

Приготовление настоя и опрыскивателя из листьев грецкого ореха

Для приготовления настоя залейте одну столовую ложку сушеных листьев грецкого ореха литром кипятка, оставьте настаиваться минимум на полчаса, затем процедите и используйте для опрыскивания растений, подверженных риску. Домашний настой из листьев грецкого ореха может стать одним из альтернативных средств для экологического садоводства, однако не стоит ожидать мгновенного и гарантированного результата. Регулярное применение в сочетании с другими растительными экстрактами может сделать его полезной частью интегрированной защиты растений.

Уточнения

Оре́х гре́цкий (лат. Júglans régia) — вид деревьев рода Орех семейства Ореховые (Juglandaceae). Известная издревле ценная плодовая культура.

