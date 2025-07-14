Хотите зелёную траву? Не косите в это время — испортите всё

Когда стричь газон нельзя: ключевая ошибка садоводов

3:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Регулярная стрижка — важный аспект ухода за густым и здоровым газоном. Частота и высота, на которой срезается трава, влияют на её рост и плотность. Однако не менее важным является и время, когда мы проводим стрижку. Существует несколько критических моментов, которых следует придерживаться. Узнайте, в какое время лучше всего косить траву, а когда это делать не рекомендуется, а также как время влияет на общее состояние газона.

Фото: commons.wikimedia.org by Shadowmeld Photography, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Газон, газонная трава

Избегайте стрижки влажной травы

Одно из худших времен для стрижки — это когда листья травы влажные от дождя, полива или росы. Вода, даже в виде росы, утяжеляет травяные листья, заставляя их сгибаться. Это затрудняет получение ровного среза с помощью косилки. Вместо этого косилка рвет или повреждает листья, создавая неровный срез и увеличивая вероятность грибковых инфекций. Влажные условия также способствуют развитию болезней газона.

При стрижке влажной травы срезанные кусочки скапливаются на лезвиях косилки или образуют комки на газоне, что нежелательно. Влажная почва также подвержена уплотнению под весом косилки, что может оставить колеи на участке. Обращайте внимание на погоду и дождитесь, пока трава высохнет и почва станет твердой после дождя.

Раннее утро обычно считается худшим временем для стрижки, так как трава все еще влажная от росы. Хотя многие из нас хотят выполнить эту работу в самый прохладный период дня, лучше подождать до 10 утра, чтобы дать траве время высохнуть. К тому же, кому хочется слышать звук косилки в 8 утра в субботу?

Избегайте жары в середине дня

Полдень — второе худшее время для стрижки газона. Так же как стрижка влажной травы может быть вредной, работа в самое жаркое время дня создает лишний стресс для трав, особенно в середине лета. Трава испытывает стресс от стрижки в жару, а также косилка и человек, который косит, могут страдать от перегрева. Дайте себе и газону отдых, подождите более прохладного времени дня для стрижки.

Идеальное время для стрижки газона

Лучшие времена для стрижки — это позднее утро и ранний вечер. Температура воздуха в это время ниже, чем в полдень, а утренняя роса успевает высохнуть. Стрижка в эти часы минимизирует стресс для газона и позволяет срезанным листьям восстановиться перед наступлением влажных ночных условий, которые могут способствовать развитию болезней. Не забудьте отложить полив в дни, когда планируете стричь газон.

Оставляйте срезанную траву на месте

Эксперты по газонам рекомендуют оставлять срезанную траву на газоне вместо того, чтобы собирать и утилизировать её. По мере разложения срезанная трава возвращает необходимые питательные вещества обратно в газон, которые иначе были бы утеряны при удалении срезов. Вы также сэкономите время и силы, оставляя срезанную траву на месте, и предотвратите ненужные отходы на свалке. Эта практика является одной из причин, почему важно стричь газон только после его высыхания — сухие срезы распределяются более равномерно и исчезают в траве.

Наконец, следите за остротой лезвий вашей косилки. Стрижка травы в любое время создает стресс для газона. Когда лезвия тупые, они рвут траву вместо того, чтобы оставлять чистый срез. Это увеличивает стресс для растений во время стрижки. Стригите сухую траву острыми лезвиями, чтобы минимизировать стресс и сделать ваш газон привлекательным.

Уточнения

Травяни́стые расте́ния также тра́вы, — жизненная форма высших растений с недолго живущими надземными побегами.

