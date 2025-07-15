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Красивое — опасно: растение, которое может разрушить ваш участок

Эта декоративная садовая культура может повредить дом
3:19
Садоводство » Цветы

Задумывались ли вы о том, как улучшить внешний вид вашего жилья? Многие предпочитают украшать свои дома вьющимися растениями. Это создаёт милый и сказочный облик. Однако будьте внимательны: это может привести к серьёзным проблемам.

Плющ
Фото: commons.wikimedia.org by Sannicolasdeugarte, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Плющ

Несмотря на свою декоративность, вьющиеся растения могут нанести значительный ущерб фасаду. Рассмотрим основные ошибки, которые допускают люди при выборе и установке таких растений. Ведь правильный выбор имеет огромное значение.

Особую опасность представляют растения, оставляющие после обрезки короткие, толстые и жесткие пни. Они могут легко поцарапать или повредить утеплитель или штукатурку во время сильного ветра или дождя, что может привести к дорогостоящему ремонту.

Если ваш дом утеплен теплоизоляционными плитами, установка декоративных растений может быть затруднена. Специалисты рекомендуют устанавливать опорную конструкцию для надежного крепления растений, чтобы избежать повреждений. Однако такая установка требует значительных затрат.

Какие растения стоит избегать?

Наиболее распространённым является плющ, который может повредить штукатурку и проникнуть в фасад, нарушая теплоизоляцию здания.

Кроме того, влага, накапливающаяся из-за этих растений, может привести к появлению плесени и размножению бактерий. Удаление таких растений также может быть проблематичным: просто срезать их не получится, так как они повреждают штукатурку, которая часто удаляется вместе с растением.

Эти растения также могут служить укрытием для насекомых, таких как осы и комары, а также для грызунов. Они легко воспламеняются и могут ускорить разрушение дома при пожаре. Кроме того, если рядом растут другие растения, плющ или кизил могут задушить их, лишая доступа к питательным веществам.

Как выбрать подходящие растения и условия для их посадки?

Если вы все же хотите высадить вьющиеся растения, сначала выберите качественную и устойчивую конструкцию для их поддержки. Лучше всего подходят бетонные или металлические конструкции, установленные вдоль дома с достаточным пространством для циркуляции воздуха, что поможет избежать влаги. Если вы хотите использовать стальной трос, убедитесь, что растение не обвивается вокруг него — это может привести к его повреждению.

Эксперты также рекомендуют рассмотреть возможность посадки роз или глициний — вьющихся растений, которые не повреждают фасад. Также можно высаживать кустарники рядом с домом так, чтобы они не касались его стен.

Каковы преимущества зелёных фасадов?

Зелёные фасады значительно улучшают энергетическую эффективность зданий, предотвращая перегрев летом и способствуя теплоизоляции зимой. Исследование 2012 года в Мэрилендском университете показало, что использование зелёного фасада позволяет снизить среднюю температуру воздуха в летний период на 4 °С. Это также помогает существенно сократить затраты на кондиционирование воздуха

Уточнения

Плющ вилица (лат. Hédera) — род растений семейства Аралиевые (Araliaceae).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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