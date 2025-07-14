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Он опаснее, чем кажется: 12 человек получили ожоги от борщевика в Нижегородской области

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0:57
Садоводство

В Нижегородской области 12 человек пострадали от ожогов, вызванных борщевиком. В Университетскую клинику ПИМУ они обратились в период с июня по июль 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба организации newsnn.ru.

Борщевик
Фото: commons.wikimedia.org by Ummagumma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Борщевик

Все пострадавшие являются взрослыми, и никто из них не нуждался в госпитализации — лечение проходило амбулаторно. Врачи классифицируют ожоги от борщевика как фотохимические поражения.

Недавно NewsNN также обнаружил гигантский борщевик на пляже в Городецком округе, фотографии двухметрового растения можно увидеть в соответствующем материале.

Следует отметить, что борщевик распространился на площади 6,4 тысячи гектаров по Нижегородской области, и для борьбы с ним выделено 44 миллиона рублей.

Уточнения

Борщеви́к (лат. Heracléum) — род растений семейства зонтичные, насчитывающий, по современной классификации, 147 подтверждённых видов, распространённых в умеренном поясе Восточного полушария (один вид — в Северной Америке).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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