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Бродит, как брага, но радует не голову, а грядки: зелёный настой для рекордного урожая

Зеленое удобрение из сорняков заменяет навоз в июле
2:49
Садоводство

Июль — пик роста, цветения и формирования урожая. Растениям сейчас нужно питание, как никогда. Но что делать, если под рукой нет навоза, а магазинные удобрения стоят недёшево? Ответ удивит: всё необходимое уже есть у вас под ногами.

Огород
Фото: commons.wikimedia.org by Jamain, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Огород

Не выбрасывайте сорняки — дайте им вторую жизнь

Обычные сорняки, которые вы выдёргиваете с грядок, можно превратить в натуральное и эффективное удобрение. Особенно хороши:

  • крапива,

  • одуванчики,

  • ботва бобовых,

  • скошенная трава.

Их ферментируют в воде — и получают мощный настой, который ничем не уступает навозной жижке, а иногда даже работает быстрее.

Как приготовить "зелёный коктейль" для огорода

Вам потребуется:

  • пластиковая бочка или крепкое ведро от 50 литров,

  • свежая трава — на 2/3 объёма,

  • вода — чтобы покрывала зелёную массу, но оставляла 10-15 см до краёв (будет пена!),

  • стимулятор брожения — стакан варенья или несколько корок чёрного хлеба,

  • горсть золы — для калия и фосфора.

Закройте тару тканью или неплотной крышкой — воздух нужен. Поставьте ёмкость на солнце. Уже через пару дней начнётся активное брожение: пойдут пузыри и запах. Через неделю-полторы раствор потемнеет и станет мутным — значит, готов.

Сильный запах — признак высокой концентрации питательных веществ.

Как использовать правильно, чтобы не навредить

Готовый настой — концентрат. Его ОБЯЗАТЕЛЬНО разбавляют водой:

  • для корневой подкормки — 1 литр на 10 литров воды;

  • для опрыскивания по листьям — вдвое слабее (1:20), чтобы не обжечь.

Поливать нужно под корень, после основного увлажнения или дождя. Частота — раз в 10-14 дней. Подходит абсолютно для всех культур: томатов, огурцов, кабачков, капусты, ягодных кустов, корнеплодов и даже цветов.

Мусор? Нет — мульча

Не спешите выкидывать траву после слива настоя. Она ещё сыграет свою роль. Разложите перебродившую массу под малину, смородину или деревья — получится мульча с замедленным высвобождением питательных веществ.

Этот способ не только удобряет, но и решает вопрос утилизации травы. Сорняки, которые вчера мешали, становятся источником энергии для всего сада.

Результат — как на дрожжах

Растения, подкормленные зелёным удобрением:

  • дают активный прирост зелёной массы;

  • начинают обильно цвести;

  • формируют крепкие, налитые плоды.

Урожай приходит быстрее, а грядки радуют здоровым, мощным видом.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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