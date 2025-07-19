Бродит, как брага, но радует не голову, а грядки: зелёный настой для рекордного урожая

Июль — пик роста, цветения и формирования урожая. Растениям сейчас нужно питание, как никогда. Но что делать, если под рукой нет навоза, а магазинные удобрения стоят недёшево? Ответ удивит: всё необходимое уже есть у вас под ногами.
Обычные сорняки, которые вы выдёргиваете с грядок, можно превратить в натуральное и эффективное удобрение. Особенно хороши:
крапива,
одуванчики,
ботва бобовых,
скошенная трава.
Их ферментируют в воде — и получают мощный настой, который ничем не уступает навозной жижке, а иногда даже работает быстрее.
Вам потребуется:
пластиковая бочка или крепкое ведро от 50 литров,
свежая трава — на 2/3 объёма,
вода — чтобы покрывала зелёную массу, но оставляла 10-15 см до краёв (будет пена!),
стимулятор брожения — стакан варенья или несколько корок чёрного хлеба,
горсть золы — для калия и фосфора.
Закройте тару тканью или неплотной крышкой — воздух нужен. Поставьте ёмкость на солнце. Уже через пару дней начнётся активное брожение: пойдут пузыри и запах. Через неделю-полторы раствор потемнеет и станет мутным — значит, готов.
Сильный запах — признак высокой концентрации питательных веществ.
Готовый настой — концентрат. Его ОБЯЗАТЕЛЬНО разбавляют водой:
для корневой подкормки — 1 литр на 10 литров воды;
для опрыскивания по листьям — вдвое слабее (1:20), чтобы не обжечь.
Поливать нужно под корень, после основного увлажнения или дождя. Частота — раз в 10-14 дней. Подходит абсолютно для всех культур: томатов, огурцов, кабачков, капусты, ягодных кустов, корнеплодов и даже цветов.
Не спешите выкидывать траву после слива настоя. Она ещё сыграет свою роль. Разложите перебродившую массу под малину, смородину или деревья — получится мульча с замедленным высвобождением питательных веществ.
Этот способ не только удобряет, но и решает вопрос утилизации травы. Сорняки, которые вчера мешали, становятся источником энергии для всего сада.
Растения, подкормленные зелёным удобрением:
дают активный прирост зелёной массы;
начинают обильно цвести;
формируют крепкие, налитые плоды.
Урожай приходит быстрее, а грядки радуют здоровым, мощным видом.
Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв.
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