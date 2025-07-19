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Узнайте, как правильно поливать свёклу в жару: 3 шага к успешному урожаю

7 проверенных способов полива свёклы в жару, которые важно знать
2:32
Садоводство

Температура за окном зашкаливает, грядки выжигает солнце, а свекла будто замирает в росте. Что делать? Просто менять подход: в жару важно не только когда и чем поливать, но и как это делать.

Свекла на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Свекла на грядке

В жару — свои правила

Когда термометр показывает +30 и выше, свекла требует особого внимания. Недостаток воды делает корнеплоды жёсткими и сухими. Но если переусердствовать — велик риск гнили и грибковых болезней. Баланс важен как никогда.

Поливать лучше всего:

  • рано утром, пока солнце не взошло высоко;

  • или вечером, после заката.

В дневное время вода быстро испаряется, а капли на листьях могут сработать как линзы и обжечь зелень.

Почва имеет значение

  • Песчаная почва быстро пересыхает — ей нужны частые, но умеренные поливы.

  • Глинистая почва держит влагу дольше — здесь важно не залить растения и следить, чтобы вода не застаивалась.

Оптимальная норма — 15-20 литров на квадратный метр. Больше — уже перебор.

Полей и замульчируй

Мульчирование — ваш главный помощник в жару. Слой соломы, сена или опилок:

  • сохраняет влагу в земле;

  • защищает корни от перегрева;

  • и даже уменьшает количество сорняков.

А значит, поливать придётся реже — и с большим толком.

Капельный полив — почти идеал

Если есть возможность, установите капельный полив. Он:

  • подаёт воду прямо к корням;

  • не размывает почву;

  • не даёт образовываться сухой корке сверху.

Нет капельного полива? Подойдёт и обычная лейка — но с мягким распылением. Сильная струя может вымыть почву и повредить растения.

Вода должна быть мягкой и тёплой

Свекла не любит жёсткую воду с известковым осадком. Лучше использовать:

  • дождевую воду;

  • или отстоявшуюся (не из-под крана прямо сразу!).

Температура воды — комнатная, примерно как у почвы. Холодная жидкость в жару может вызвать стресс у растения.

Подсказки от самих растений

  • Листья вялые и обвисли? Значит, пора поливать — влаги не хватает.

  • Листва желтеет? Вы переборщили: пора сократить полив.

Кстати, за две недели до сбора урожая полив желательно уменьшить. Так корнеплоды станут слаще и плотнее — свекла "дозреет" в идеальных условиях.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (диал. на юге России буря́к, бура́к; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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