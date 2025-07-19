Узнайте, как правильно поливать свёклу в жару: 3 шага к успешному урожаю

Температура за окном зашкаливает, грядки выжигает солнце, а свекла будто замирает в росте. Что делать? Просто менять подход: в жару важно не только когда и чем поливать, но и как это делать.
Когда термометр показывает +30 и выше, свекла требует особого внимания. Недостаток воды делает корнеплоды жёсткими и сухими. Но если переусердствовать — велик риск гнили и грибковых болезней. Баланс важен как никогда.
Поливать лучше всего:
рано утром, пока солнце не взошло высоко;
или вечером, после заката.
В дневное время вода быстро испаряется, а капли на листьях могут сработать как линзы и обжечь зелень.
Песчаная почва быстро пересыхает — ей нужны частые, но умеренные поливы.
Глинистая почва держит влагу дольше — здесь важно не залить растения и следить, чтобы вода не застаивалась.
Оптимальная норма — 15-20 литров на квадратный метр. Больше — уже перебор.
Мульчирование — ваш главный помощник в жару. Слой соломы, сена или опилок:
сохраняет влагу в земле;
защищает корни от перегрева;
и даже уменьшает количество сорняков.
А значит, поливать придётся реже — и с большим толком.
Если есть возможность, установите капельный полив. Он:
подаёт воду прямо к корням;
не размывает почву;
не даёт образовываться сухой корке сверху.
Нет капельного полива? Подойдёт и обычная лейка — но с мягким распылением. Сильная струя может вымыть почву и повредить растения.
Свекла не любит жёсткую воду с известковым осадком. Лучше использовать:
дождевую воду;
или отстоявшуюся (не из-под крана прямо сразу!).
Температура воды — комнатная, примерно как у почвы. Холодная жидкость в жару может вызвать стресс у растения.
Листья вялые и обвисли? Значит, пора поливать — влаги не хватает.
Листва желтеет? Вы переборщили: пора сократить полив.
Кстати, за две недели до сбора урожая полив желательно уменьшить. Так корнеплоды станут слаще и плотнее — свекла "дозреет" в идеальных условиях.
Свёкла обыкнове́нная (диал. на юге России буря́к, бура́к; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.
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