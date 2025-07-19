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Голубые у соседа, а у вас розовые? Этот полив меняет цвет гортензии без пересадки

Цвет гортензии зависит от доступа алюминия — полив корректирует оттенок
Садоводство

Увидели у соседа гортензию с небесно-голубыми соцветиями, а у вас куст расцвел розовым? Не спешите списывать всё на сорт или каприз природы. Причина — куда проще. И она полностью в ваших руках.

Голубая гортензия
Фото: pixnio.com by Brian Lopez, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Голубая гортензия

Цвет зависит от почвы, а не от сорта

У гортензии есть удивительная особенность: её цветки способны менять оттенок — от розового до глубокого синего. Но всё решает не волшебство, а наличие в почве одного важного элемента — алюминия.

В кислой среде алюминий становится доступен для растения, и тогда оно даёт синие и голубые цветы. В нейтральной или щелочной почве алюминий блокируется, и гортензия меняет окраску на розовую.

Один простой ингредиент — и гортензия посинеет

Хорошая новость: добиться нужного оттенка можно без дорогих удобрений. Вам потребуется только обычный столовый уксус и мягкая вода.

Смешайте 100 мл 9% уксуса с 10 литрами воды (дождевая или фильтрованная — идеально). Жёсткая вода значительно снижает эффект, так что выбирайте мягкую.

Раствором поливают куст строго под корень, избегая попадания на листья и цветки — уксус может оставить ожоги. Перед этим желательно слегка увлажнить почву простой водой. Одного ведра достаточно для взрослого растения.

Как часто поливать и когда ждать результат

Процедуру повторяют раз в две недели, начиная с момента формирования бутонов. Процесс не моментальный: оттенок начнёт меняться постепенно, по мере раскрытия цветков.

Постоянное поддержание слабокислой почвы позволяет растению активно усваивать алюминий.

Результат — насыщенные голубые или синие соцветия, словно нарисованные акварелью.

А если хочется розовый

Тогда подкисляющий полив отменяется. Для розовой гаммы нужно поддерживать нейтральную или даже слабощелочную почву. В этом случае уксус использовать не нужно совсем — иначе рискуете получить обратно синюю окраску.

Управляйте цветом — без химии и лишних трат

Простой раствор уксуса позволяет не просто ухаживать за растением, а формировать цветовую палитру сада по собственному замыслу. Без сложных агрохимикатов, без затрат — только грамотный подход.

Синие соцветия, розовые или даже переходные оттенки — теперь вы сами выбираете, каким будет ваш цветущий уголок. Немного терпения, регулярности — и гортензия раскроется во всей красе.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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