Голубые у соседа, а у вас розовые? Этот полив меняет цвет гортензии без пересадки

Увидели у соседа гортензию с небесно-голубыми соцветиями, а у вас куст расцвел розовым? Не спешите списывать всё на сорт или каприз природы. Причина — куда проще. И она полностью в ваших руках.
У гортензии есть удивительная особенность: её цветки способны менять оттенок — от розового до глубокого синего. Но всё решает не волшебство, а наличие в почве одного важного элемента — алюминия.
В кислой среде алюминий становится доступен для растения, и тогда оно даёт синие и голубые цветы. В нейтральной или щелочной почве алюминий блокируется, и гортензия меняет окраску на розовую.
Хорошая новость: добиться нужного оттенка можно без дорогих удобрений. Вам потребуется только обычный столовый уксус и мягкая вода.
Смешайте 100 мл 9% уксуса с 10 литрами воды (дождевая или фильтрованная — идеально). Жёсткая вода значительно снижает эффект, так что выбирайте мягкую.
Раствором поливают куст строго под корень, избегая попадания на листья и цветки — уксус может оставить ожоги. Перед этим желательно слегка увлажнить почву простой водой. Одного ведра достаточно для взрослого растения.
Процедуру повторяют раз в две недели, начиная с момента формирования бутонов. Процесс не моментальный: оттенок начнёт меняться постепенно, по мере раскрытия цветков.
Постоянное поддержание слабокислой почвы позволяет растению активно усваивать алюминий.
Результат — насыщенные голубые или синие соцветия, словно нарисованные акварелью.
Тогда подкисляющий полив отменяется. Для розовой гаммы нужно поддерживать нейтральную или даже слабощелочную почву. В этом случае уксус использовать не нужно совсем — иначе рискуете получить обратно синюю окраску.
Простой раствор уксуса позволяет не просто ухаживать за растением, а формировать цветовую палитру сада по собственному замыслу. Без сложных агрохимикатов, без затрат — только грамотный подход.
Синие соцветия, розовые или даже переходные оттенки — теперь вы сами выбираете, каким будет ваш цветущий уголок. Немного терпения, регулярности — и гортензия раскроется во всей красе.
Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.
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