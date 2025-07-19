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Огурец не морж: почему ледяной полив может погубить весь урожай

Полив холодной водой повышает риск корневой гнили у огурцов летом
3:03
Садоводство

Лето, жара, грядка сохнет на глазах — рука так и тянется облить огурцы ледяной водой из колодца или скважины. Кажется, что прохлада освежит растения и вернёт им бодрость. На деле такой полив может привести к увяданию и болезням. Всё дело в том, как огурец реагирует на резкие перепады температуры — и тут скрыт настоящий подвох.

Огурцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огурцы

Холодная вода в жару — стресс для корней

В самый жаркий момент дня температура почвы может превышать +35 °C. В это время корневая система работает в интенсивном режиме. Полив ледяной водой вызывает резкий температурный шок: корневые волоски перестают всасывать влагу, хотя почва вроде бы мокрая.

Растение как будто "теряется": питание не поступает, листья вянут, сосудистая система даёт сбой. Это может продолжаться несколько часов, за которые огуречный куст теряет силы — в самый неподходящий момент.

Увядание на фоне влажной почвы — парадокс, который пугает

После такого полива огурцы могут выглядеть так, будто их вовсе не поливали. Всё потому, что холодная влага нарушает движение воды от корней к листьям. Листья повисают, вянут, куст выглядит измученным, хотя почва влажная. В таком состоянии растения становятся уязвимыми к грибковым инфекциям, особенно к корневой гнили, которая любит сочетание сырости и ослабленного иммунитета.

Какая вода безопасна для полива

Идеальный вариант — вода, температура которой близка к температуре воздуха или верхнего слоя грунта. Разница не должна превышать 4-5 градусов. Вода из скважины или колодца требует предварительного прогрева. Достаточно налить её в пластиковые бочки и оставить под солнцем на несколько часов.

Когда лучше поливать

  • Раннее утро — идеальное время, когда растения бодры, а солнце ещё не обжигает.

  • Поздний вечер — тоже подходит, но при высокой влажности воздуха может способствовать грибковым болезням. Лучше выбирать вечер только в сухую погоду.

Дневной полив — худший вариант. Вода быстро испаряется, а листья рискуют получить солнечные ожоги, особенно при дождевании.

Почему важна мульча

Слой соломы, травы или компоста удерживает влагу и защищает корни от перепадов температур. Это простой способ стабилизировать микроклимат грядки и снизить потребность в частом поливе. Мульчирование особенно важно в засушливый период.

Что делать, если другой воды нет

Если единственный источник — холодная скважина или колодец, воду нужно отстаивать и прогревать. Для этого подойдут бочки, вёдра или любые ёмкости, оставленные на солнце. Даже полдня под открытым небом — и температура поднимется до комфортной.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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