Жёлтые листья на томатах? Причины — не только в поливе и подкормках

Пожелтение листьев томатов связано с нехваткой азота и уплотнением почвы

3:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Томаты — растения капризные. И если листва вдруг начала желтеть, это всегда сигнал: что-то пошло не так. Паниковать не стоит, но и игнорировать тоже. Главное — понять, в чём причина, и действовать точно, не наугад.

Фото: commons.wikimedia.org by James Steakley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Томат

Пожелтение старых листьев — чаще всего нехватка азота

Когда азота в почве не хватает, растение отдает приоритет молодым побегам. Старые листья при этом равномерно желтеют — без пятен, сухости или скручивания. Такая реакция — защитный механизм.

Чтобы помочь, подойдёт простая азотная подкормка: раствор коровяка, птичий помёт или настой травы. Но действовать нужно аккуратно — избыток азота не менее вреден, чем его дефицит.

Молодые листья желтеют между жилками? Проблема в железе

Если жилки остаются зелёными, а пространство между ними светлеет — это железный хлороз. Часто он появляется при переувлажнении или на щелочной почве. Решение — внесение железосодержащих препаратов и нормализация поливов.

Проблема в почве: корка, уплотнение, нехватка воздуха

После дождя или обильного полива на поверхности грядки может образоваться почвенная корка, особенно на тяжёлых почвах. Это нарушает дыхание корней, и листья реагируют — желтеют, вянут, тускнеют. Регулярное рыхление, мульча и добавка органики решают проблему.

Микроскопические вредители: нематоды атакуют корни

Если в зоне корней появляются вздутия или галлы, скорее всего, это работа нематод. Корневая система повреждается, и растение перестаёт получать воду и питание. Повреждённые кусты лучше удалить, а на следующий год обязательно соблюдать севооборот и засеять сидераты.

Перепады температуры — стресс, который видно по листве

Ночные холода и жаркие дни особенно в конце лета — частая причина стрессового пожелтения. Никаких удобрений здесь не требуется. Лучше укрывать посадки на ночь, особенно в теплицах, и следить за режимом полива.

Вирусные болезни — удалить и не жалеть

Если листья покрываются мозаичным узором, скручиваются, становятся курчавыми — возможна вирусная инфекция. Увы, такие болезни не лечатся. Больной куст нужно сразу удалить и сжечь. Рабочие инструменты — продезинфицировать, а ближайшие растения внимательно наблюдать.

Анализ листа и почвы — не роскошь, а диагностика

В спорных случаях полезно провести листовую диагностику или анализ грунта. Но чаще всего визуальный осмотр и знания истории ухода дают точный ответ.

Важно: не "лечить" томаты вслепую — избыточная подкормка может ухудшить ситуацию. Особенно если проблема — не в питании, а в вредителях или кислой почве.

Профилактика работает лучше, чем лечение

Севооборот: не сажать томаты на одном месте чаще, чем раз в 3-4 года.

Сидераты: посев горчицы, фацелии или ржи осенью улучшает структуру почвы, подавляет патогены.

Контроль pH: кислотность 6.0-6.8 — оптимум. Известкование или подкисление проводят по результатам анализа.

Мульчирование: слой соломы, травы или компоста стабилизирует влагу и защищает от перегрева и сорняков.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

