Помидоры на стероидах: аптечный лайфхак, который не расскажут соседи

Знаете ли вы, что обычный аспирин можно использовать не только для лечения головной боли, но и для защиты помидоров на грядке? Этот аптечный препарат все чаще становится секретным оружием опытных садоводов.
Ацетилсалициловая кислота (аспирин) укрепляет иммунитет растений и помогает им лучше справляться со стрессом и болезнями. Регулярное применение раствора позволяет повысить устойчивость к фитофторозу и другим неприятностям, угрожающим урожаю.
Для полива томатов применяют простой рецепт:
Раствор тщательно перемешивают и используют для полива кустов один раз в три недели. Такой уход помогает томатам быстрее расти и легче переносить стрессовые погодные условия.
Если вы хотите защитить листья от заболеваний, потребуется раствор с меньшей концентрацией:
Опрыскивание проводят в пасмурную погоду или вечером, чтобы избежать ожогов на листьях из-за солнца.
Правильное использование аспирина действительно помогает повысить устойчивость растений и заметно улучшает урожай. Помидоры становятся менее восприимчивыми к заболеваниям и растут крепкими даже в сложных условиях.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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