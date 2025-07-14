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Помидоры на стероидах: аптечный лайфхак, который не расскажут соседи

Аспирин для укрепления иммунитета помидоров: рекомендации садоводов
1:49
Садоводство

Знаете ли вы, что обычный аспирин можно использовать не только для лечения головной боли, но и для защиты помидоров на грядке? Этот аптечный препарат все чаще становится секретным оружием опытных садоводов.

Томаты в теплице
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Томаты в теплице

Почему аспирин полезен для томатов

Ацетилсалициловая кислота (аспирин) укрепляет иммунитет растений и помогает им лучше справляться со стрессом и болезнями. Регулярное применение раствора позволяет повысить устойчивость к фитофторозу и другим неприятностям, угрожающим урожаю.

Как приготовить раствор для полива

Для полива томатов применяют простой рецепт:

  • 2 таблетки аспирина по 500 мг
  • 7 литров воды

Раствор тщательно перемешивают и используют для полива кустов один раз в три недели. Такой уход помогает томатам быстрее расти и легче переносить стрессовые погодные условия.

Способ применения для листьев

Если вы хотите защитить листья от заболеваний, потребуется раствор с меньшей концентрацией:

  • 1 таблетка аспирина
  • 5 литров воды
  • немного тертого хозяйственного мыла для лучшего прилипания

Опрыскивание проводят в пасмурную погоду или вечером, чтобы избежать ожогов на листьях из-за солнца.

На что стоит обратить внимание

  • Не превышайте дозировку: слишком много аспирина может нанести вред растениям.
  • Не смешивайте аспирин с агрессивными удобрениями.
  • Для опрыскивания выбирайте только не солнечные часы.

Почему стоит попробовать этот способ

Правильное использование аспирина действительно помогает повысить устойчивость растений и заметно улучшает урожай. Помидоры становятся менее восприимчивыми к заболеваниям и растут крепкими даже в сложных условиях.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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