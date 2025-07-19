Пресные груши обретают сладость за неделю — достаточно одной хитрой подкормки в июле

Сладкие груши без химии: как бор делает вкус насыщенным

2:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие садоводы сталкиваются с неприятной ситуацией: на деревьях — приличный урожай, плоды — крупные и сочные, а вот вкуса никакого. Груши водянистые, пресные, и уж точно не сладкие. Причина кроется не в сорте и не в погоде, а часто в нехватке одного конкретного микроэлемента, без которого плоды не набирают сахар.

Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Груши

В чём секрет сладкой груши

Ответ прост: бор. Именно этот элемент отвечает за транспортировку сахаров из листьев в плоды. Когда его не хватает, груши не накапливают нужное количество сахара — отсюда и слабый вкус.

Особенно важно внести бор в июле — в середине лета плоды активно наливаются и начинают накапливать питательные вещества. Это лучшее время для такой подкормки.

Почему бор работает

Бор активизирует обмен веществ, стимулирует накопление сахаров и влияет на структуру мякоти плодов. Без него груши становятся не только менее сладкими, но и хуже хранятся — быстрее теряют влагу, теряют вид и вкус.

Как правильно подкормить грушу бором

Используется обычная борная кислота — в порошке. Главное — не переборщить, так как высокая концентрация может вызвать ожоги на листьях.

На 10 литров тёплой воды берут 5-7 граммов порошка.

Сначала борную кислоту растворяют в небольшом количестве горячей воды, а затем добавляют в остальной объём.

Обработка проводится рано утром или вечером, когда солнце не активно.

Раствором опрыскивают всю крону, обязательно с обеих сторон листьев.

Важно: достаточно одной такой обработки за весь июль. Повторять не нужно — можно навредить дереву.

Результат не заставит себя ждать

Через пару недель после обработки разница становится заметной. Груши обретают выраженный сладкий вкус, насыщенный аромат и плотную, сочную мякоть. Улучшается не только вкус, но и лежкость — плоды сохраняются дольше и теряют влагу медленнее.

Такой несложный и недорогой способ подкормки действительно способен превратить обычный урожай в настоящий фруктовый деликатес — без применения сложных удобрений и химии.

Уточнения

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.

