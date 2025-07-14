Жажда не помеха: плоды, которые не знают, что такое полив

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Засухоустойчивые фруктовые деревья для выращивания в условиях дефицита воды
2:08
Садоводство

В условиях изменяющегося климата садоводы сталкиваются с новыми вызовами. Как сохранить урожай, если засухи случаются всё чаще, а традиционные методы полива только усугубляют дефицит влаги? Решение есть — выбор засухоустойчивых фруктовых деревьев для сада.

Инжир
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Инжир

Почему именно эти деревья переживают засуху

Сад, способный выжить в период засухи, строится на выборе сортов с уникальными особенностями. Так, глубокая корневая система позволяет деревьям добираться до влаги даже в самые сухие дни. Эти растения медленно растут, но радуют стабильным урожаем, не зависящим от погодных сюрпризов.

Главные признаки засухоустойчивых видов:

  • Развитые корни, уходящие глубоко в почву
  • Минимальная потребность в воде
  • Маленькие, кожистые или восковые листья, уменьшающие испарение
  • Привычка к солнечным и тёплым микроклиматам
  • Способность радовать урожаем даже при дефиците осадков

Местные и средиземноморские виды, давно адаптированные к региону, оказываются более устойчивыми — такие как мушмула, терновник и кизил. Важно правильно выбрать сорт и место посадки.

Лучшие засухоустойчивые фруктовые деревья

Инжир (Ficus carica)

Этот средиземноморский долгожитель, поселившись в подходящем месте, быстро идёт в рост и щедро плодоносит. Ему важно много солнца, воздухопроницаемая почва и минимальный полив в засушливый сезон — излишек влаги только навредит урожаю. Инжир предпочитает посадку после последних весенних заморозков.

Мармеладное дерево (Ziziphus jujube)

Джуджуба, или китайский финик, прекрасно себя чувствует на песчаных и сухих почвах, не требовательна к кислотности и спокойно переносит морозы. Её плоды напоминают яблоки, но после сушки по вкусу ближе к хурме. Мармелад едят свежим, сушёным, добавляют в чай и блюда, ценят за высокое содержание витамина С.

Уточнения

Инжи́р или фи́га, или фи́говое де́рево, или смоко́вница обыкнове́нная, или смо́ква (лат. Fícus cárica), — субтропическое листопадное растение рода Фикус семейства Тутовые.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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