Жажда не помеха: плоды, которые не знают, что такое полив

В условиях изменяющегося климата садоводы сталкиваются с новыми вызовами. Как сохранить урожай, если засухи случаются всё чаще, а традиционные методы полива только усугубляют дефицит влаги? Решение есть — выбор засухоустойчивых фруктовых деревьев для сада.
Сад, способный выжить в период засухи, строится на выборе сортов с уникальными особенностями. Так, глубокая корневая система позволяет деревьям добираться до влаги даже в самые сухие дни. Эти растения медленно растут, но радуют стабильным урожаем, не зависящим от погодных сюрпризов.
Главные признаки засухоустойчивых видов:
Местные и средиземноморские виды, давно адаптированные к региону, оказываются более устойчивыми — такие как мушмула, терновник и кизил. Важно правильно выбрать сорт и место посадки.
Этот средиземноморский долгожитель, поселившись в подходящем месте, быстро идёт в рост и щедро плодоносит. Ему важно много солнца, воздухопроницаемая почва и минимальный полив в засушливый сезон — излишек влаги только навредит урожаю. Инжир предпочитает посадку после последних весенних заморозков.
Джуджуба, или китайский финик, прекрасно себя чувствует на песчаных и сухих почвах, не требовательна к кислотности и спокойно переносит морозы. Её плоды напоминают яблоки, но после сушки по вкусу ближе к хурме. Мармелад едят свежим, сушёным, добавляют в чай и блюда, ценят за высокое содержание витамина С.
Инжи́р или фи́га, или фи́говое де́рево, или смоко́вница обыкнове́нная, или смо́ква (лат. Fícus cárica), — субтропическое листопадное растение рода Фикус семейства Тутовые.
Машина может ехать без расхода топлива — и делает это чаще, чем вы думаете. Режим принудительного холостого хода активируется сам и экономит бензин без вашего участия.