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Соседи, которых стоит опасаться: 7 растений, угнетающих здоровье роз

Что не стоит сажать рядом с розами
3:24
Садоводство » Советы

Розы — это королевы садов, которые требуют внимательного отношения и правильного ухода. Однако, не все растения могут соседствовать с этими прекрасными цветами. Некоторые из них могут негативно повлиять на рост роз, их здоровье и общее состояние. В этой статье мы рассмотрим, какие растения не стоит сажать рядом с розами, чтобы предотвратить нежелательные эффекты и создать гармоничное окружение для этих великолепных цветов.

Огород, сад
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Огород, сад

Чеснок и лук

Чеснок и лук известны своими фитонцидными свойствами, которые могут подавлять рост других растений. Хотя они имеют свои преимущества в борьбе с вредителями, их соседство с розами может быть разрушительным.

  • Проблемы: чеснок и лук могут угнетать здоровье роз и мешать их цветению. Эти культуры вытягивают питательные вещества из почвы, что может сказаться на росте роз.

Капустные культуры

Брожение капустных культур, таких как брокколи, цветная капуста и брюссельская капуста, не считается оптимальным соседом для роз.

  • Проблемы: эти растения требуют много питательных веществ и могут привлечь вредителей, таких как капустная муха, которые могут вредит и розам.

Малиновые и земляничные кусты

Малина и клубника требуют много влаги и могут забрать питательные вещества у роз. Их корни могут конкурировать за ресурсы, что непременно скажется на здоровье роз.

  • Проблемы: соседство с этими культурами может привести к уменьшению роста и цветения роз.

Сельдерей

Сельдерей, как и капустные культуры, требует значительных ресурсов из почвы и создает конкуренцию с розами за влагу и питательные вещества.

  • Проблемы: это может негативно повлиять на рост и цветение роз, а также увеличить риск заболеваний, поскольку сельдерей может быть подвержен тем же вредителям.

Многолетние травы

Некоторые многолетние травы, такие как тимьян и мята, могут оказать угнетающее влияние на розы.

  • Проблемы: эти травы могут конкурировать за воду и свет, что приведет к снижению продуктивности роз и, возможно, затеняет их тоже.

Астра, чабрец и другие ароматные травы

Несмотря на то что ароматные травы могут показаться хорошими компаньонами для роз, в некоторых случаях они могут вызвать конкуренцию и подавление роста.

  • Проблемы: некоторые виды астр могут привлекать вредителей, которые также повредят розы.

Лавр

Лавр — это декоративное растение, которое может выделять химические вещества, подавляющие другие растения.

  • Проблемы: соседство с лавровым деревом может негативно сказаться на здоровье роз.

Правильный выбор соседей для роз — важный аспект успешного их выращивания. Избегая посадки этих растений рядом с розами, вы сможете создать благоприятную среду для их роста и цветения. Учитывайте потребности каждого растения и старайтесь выбирать компаньонов, которые будут дополнять и поддерживать здоровье ваших роз, а не угнетать их. Таким образом, ваш сад станет не только красивым, но и гармоничным, радуя глаз своей красотой на протяжении всего сезона.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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