Петрушка не переживёт лето: вот что вы должны знать, чтобы спасти культуры

Жара на огороде: растения, которые страдают от высоких температур

3:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Летняя жара — это не только время активного роста и плодоношения овощей и фруктов, но и серьезный стресс для многих растений. Высокие температуры могут негативно сказаться на их здоровье и урожайности. Некоторые культуры особенно чувствительны к жаре, и это может вызвать их увядание, замедление роста или даже гибель.

Фото: pxhere петрушка

Салат

Салат — это культура, которая предпочитает прохладу. При температуре выше 20-25°C он начинает быстро идти в стрелки, а листья становятся горькими и жесткими.

Проблемы в жару: высокие температуры вызывают стресс, что приводит к преждевременному цветению. Листья теряют товарный вид, уменьшая урожай.

Советы по уходу: чтобы сохранить салат в жару, сажайте его в полутени и регулярно поливайте, чтобы поддерживать влажность почвы.

Петрушка

Петрушка — еще одна культура, которая не переносит высоких температур. При жаре она может утратить аромат и питательные качества.

Проблемы в жару: высокие температуры могут привести к побегам и падению урожайности. Листья могут вянуть, а растения становятся более подверженными заболеваниям.

Советы по уходу: сажайте петрушку в полутени или используйте мульчу, чтобы сохранять влагу и охлаждать корни.

Брокколи

Брокколи — это капустное растение, нуждающееся в прохладе для нормального роста. Высокие температуры могут негативно сказаться на качестве соцветий.

Проблемы в жару: при жаре брокколи часто идут в стрелки, что приводит к образованию каловых цветков и уменьшению урожая.

Советы по уходу: выращивайте брокколи в прохладное время года и обеспечьте ей регулярный полив. Можно попробовать укрытия, чтобы защитить растения от солнца.

Репа

Репа также может пострадать от высоких температур, особенно в период формирования корнеплодов.

Проблемы в жару: на жаре репа может вырасти жесткой и менее сладкой. При слишком жаркой погоде корнеплоды становятся мелкими и плохо развиваются.

Советы по уходу: высаживайте репу рано весной или поздней осенью, когда температура более благоприятна. Убедитесь, что растения получают достаточно влаги.

Шпинат

Шпинат — это холодостойкое растение, которое не переносит жару и слишком солнечные условия.

Проблемы в жару: при температуре выше 25°C шпинат начинает идти в стрелки, что ведёт к ухудшению качества и вкуса листьев.

Советы по уходу: сажайте шпинат в тени и защищайте его от прямых солнечных лучей. Поливайте растения регулярно, чтобы поддерживать увлажненность почвы.

Огурцы

Хотя огурцы обычно считаются теплолюбивыми, при слишком высокой температуре они могут пострадать.

Проблемы в жару: огурцы могут вянуть и не развивать полноценно плоды. Переизбыток тепла может привести к этимологии и потере водного баланса.

Советы по уходу: обеспечьте огурцам достаточный полив и используйте тени, чтобы защитить их от слишком палящего солнца.

Заботиться о растениях в условиях жары — это непростая задача, но правильный подход поможет сохранить их здоровье и благополучие. Учитывая особенности каждого из растений и создавая для них оптимальные условия, вы сможете значительно увеличить шансы на получение хорошего урожая. Также важно помнить о регулярном поливе, мульчировании и защите от прямых солнечных лучей. Тщательный уход позволит вашим культурам пережить жаркое лето и порадовать вас богатым урожаем!

Уточнения

Петру́шка кудря́вая или Петрушка курчавая, (лат. Petroselinum crispum), — одно-двухлетнее растение из семейства зонтичных (Umbelliferae) высотой 50—80 см.

