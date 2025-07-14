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Замена классике: 5 удивительных растений для яркого сада вместо сирени

Почему стоит заменить сирень на эти потрясающие растения
3:55
Садоводство » Цветы

Сирень — это классика садового оформления, которая неизменно ассоциируется с весной и романтикой. Однако, если вы хотите добавить в свой сад что-то новое и удивительное, существуют множество других растений, которые можно с успехом использовать вместо сирени. Некоторые из них будут не только более оригинальными, но и поразят вас своей красотой и уникальностью.

Дейция
Фото: commons.wikimedia. org by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дейция

Дейция

Дейция — это кустарник с великолепными цветами, который можно встретить в разных размерах и формах. В зависимости от вида, держите в голове, что некоторые растения могут достигать высоты до 3 метров.

  • Цветение: цветы дейции появляются в конце весны — начале лета. Они могут быть белыми, розовыми или желтыми в зависимости от сорта.
  • Преимущества: дейция не только радует глаз, но и привлекает пчел и бабочек, что делает её идеальной для формирования цветущего сада.
  • Уход: это растение неприхотливо и не требует особого ухода, что делает его отличным выбором для начинающих садоводов.

Пиретрум (немецкая ромашка)

Пиретрум или немка — это высокие цветы, которые напоминают ромашки, и создают яркие акценты в саду.

  • Цветение: цветы пиретрума распускаются в середине лета, радуя глаз своим богатым желтым и белым наполнением.
  • Преимущества: пиретрум известен своими лекарственными свойствами и может использоваться в борьбе с вредителями, что делает его полезным растением.
  • Уход: растение довольно устойчиво к болезням и легко приживается в различных условиях.

Калина

Калина — это не только красивое, но и очень полезное растение. Она известна своими эффектными белыми или кремовыми соцветиями и яркими ягодами.

  • Цветение: соцветия появляются в начале лета и издают приятный аромат. Ягоды, которые формируются позже, добавляют декоративности в осеннее время.
  • Преимущества: калина временным образом привлекает не только людей, но и животных. Она является отличным источником пищи для птиц.
  • Уход: калина не требует много заботы и легко адаптируется к разным условиям. 

Флоксы

Флоксы — это яркие многолетние цветы, которые могут стать центральным элементом вашего сада.

  • Цветение: флоксы цветут в середине и конце лета, излучая яркие цвета: от красного до сине-фиолетового.
  • Преимущества: эти цветы обладают приятным ароматом и отлично подходят для срезки. Они хорошо смотрятся в букете и радуют глаз долго.
  • Уход: флоксы не требуют сложного ухода и могут расти в различных условиях освещения, что делает их отличным выбором для садоводов.

Чубушник

Чубушник или жасмин садовый – это ароматное растение, которое станет украшением вашего приусадебного участка.

  • Цветение: цветы чубушника распускаются в начале лета и излучают восхитительный сладкий аромат, который привлекает пчел.
  • Преимущества: растение отлично подходит для использования в живых изгородях и создания зеленых зон.
  • Уход: чубушник неприхотлив в уходе, но лучше всего растет на солнечных участках.

Хотя сирень безусловно прекрасна, существуют множество других растений, которые могут значительно разнообразить ваш сад и добавить ему уникальности. Дейция, пиретрум, калина, флокс и чубушник — это лишь некоторые из вариантов, которые стоит рассмотреть. Эти растения не только красиво цветут, но и привносят новизну и оригинальность в ваш сад. Обязательно попробуйте добавить их в своё озеленение и не бойтесь экспериментировать с цветовыми сочетаниями и композицией!

Уточнения

Де́йция (лат. Déutzia) — род многолетних древесных растений семейства Гортензиевые (Hydrangeaceae).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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