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Чеканка винограда — уникальная обрезка, которая сделает ваши ягоды слаще на 100%

Как обрезка лозы в июле влияет на качество урожая винограда
3:00
Садоводство » Советы

Июль — важный месяц для виноградарей, так как в это время происходит чеканка винограда, которая напрямую влияет на качество и урожай виноградных гроздей. Правильная обрезка лозы в этот период помогает сконцентрировать питательные вещества в гроздьях, что способствует их наливающейся сладости и улучшению вкусовых характеристик ягод.

Гроздь винограда
Фото: flickr.com by Sheila Sund, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гроздь винограда

Что такое чеканка винограда?

Чеканка — это специальная форма обрезки виноградной лозы, проводимая в летнее время, когда растение активно растет. Эта процедура позволяет:

  • Устранить лишние побеги, которые отнимают питательные вещества.
  • Сфокусировать силы растения на формировании гроздьев.
  • Улучшить циркуляцию воздуха и освещенность куста, способствуя равномерному созреванию ягод.

Во время чеканки удаляются зелёные побеги, которые могут затенять и затруднять развитие плодовых кистей.

Когда проводить чеканку?

Оптимальное время для чеканки винограда — с начала июля до середины августа. На этом этапе побеги уже выросли, но ещё не достигли стадии активного плодоношения. Ориентируйтесь на следующие признаки:

  • Грозди начинают формироваться и развиваться.
  • Появляются первые признаки налива ягод.
  • Виноградные листья начинают темнеть, и побеги становятся более упругими.

Как правильно проводить чеканку?

Для успешной чеканки следуйте этим рекомендациям:

Подготовка инструментов

Перед началом обрезки убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты:

  • Острые секаторы или ножницы для обрезки, обработанные дезинфицирующим средством.
  • Перчатки, чтобы защитить руки от сока лозы и возможных царапин.
  • Листы бумаги или ведёрko для сбора обрезанных побегов.

Анализ куста

Посмотрите на свой виноградный куст и определите, какие побеги нуждаются в обрезке. Обратите внимание на следующие моменты:

  • Удалите все слабые и больные побеги, которые препятствуют росту.
  • Осмотрите зелёные побеги, которые затеняют грозди, и определите, какие из них нужно укоротить.

Процесс чеканки

  • Удаляйте растущие вверх побеги, которые не приносят урожая, оставляя только самые сильные.
  • Укоротите сильно разросшиеся побеги, оставляя на них 2-3 листа. Это поможет направить все силы растения на развитие гроздей.
  • Обрезайте побеги, которые растут внутрь куста, так как они затеняют плоды.
  • Удалите лишние грозди, чтобы оставить на растении только те, которые покажутся наиболее крепкими и продуктивными.

Обработка после обрезки

После чеканки можно провести обработку лозы специальными растворами для повышения устойчивости растения к болезням и вредителям. Например, используйте растворы меди или бордоской жидкости.

Уточнения

Виноград — вид растений рода Виноград, из плодов которого получают вино.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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