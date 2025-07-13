Чеканка винограда — уникальная обрезка, которая сделает ваши ягоды слаще на 100%

Как обрезка лозы в июле влияет на качество урожая винограда

3:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Июль — важный месяц для виноградарей, так как в это время происходит чеканка винограда, которая напрямую влияет на качество и урожай виноградных гроздей. Правильная обрезка лозы в этот период помогает сконцентрировать питательные вещества в гроздьях, что способствует их наливающейся сладости и улучшению вкусовых характеристик ягод.

Фото: flickr.com by Sheila Sund, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гроздь винограда

Что такое чеканка винограда?

Чеканка — это специальная форма обрезки виноградной лозы, проводимая в летнее время, когда растение активно растет. Эта процедура позволяет:

Устранить лишние побеги, которые отнимают питательные вещества.

Сфокусировать силы растения на формировании гроздьев.

Улучшить циркуляцию воздуха и освещенность куста, способствуя равномерному созреванию ягод.

Во время чеканки удаляются зелёные побеги, которые могут затенять и затруднять развитие плодовых кистей.

Когда проводить чеканку?

Оптимальное время для чеканки винограда — с начала июля до середины августа. На этом этапе побеги уже выросли, но ещё не достигли стадии активного плодоношения. Ориентируйтесь на следующие признаки:

Грозди начинают формироваться и развиваться.

Появляются первые признаки налива ягод.

Виноградные листья начинают темнеть, и побеги становятся более упругими.

Как правильно проводить чеканку?

Для успешной чеканки следуйте этим рекомендациям:

Подготовка инструментов

Перед началом обрезки убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты:

Острые секаторы или ножницы для обрезки, обработанные дезинфицирующим средством.

Перчатки, чтобы защитить руки от сока лозы и возможных царапин.

Листы бумаги или ведёрko для сбора обрезанных побегов.

Анализ куста

Посмотрите на свой виноградный куст и определите, какие побеги нуждаются в обрезке. Обратите внимание на следующие моменты:

Удалите все слабые и больные побеги, которые препятствуют росту.

Осмотрите зелёные побеги, которые затеняют грозди, и определите, какие из них нужно укоротить.

Процесс чеканки

Удаляйте растущие вверх побеги, которые не приносят урожая, оставляя только самые сильные.

Укоротите сильно разросшиеся побеги, оставляя на них 2-3 листа. Это поможет направить все силы растения на развитие гроздей.

Обрезайте побеги, которые растут внутрь куста, так как они затеняют плоды.

Удалите лишние грозди, чтобы оставить на растении только те, которые покажутся наиболее крепкими и продуктивными.

Обработка после обрезки

После чеканки можно провести обработку лозы специальными растворами для повышения устойчивости растения к болезням и вредителям. Например, используйте растворы меди или бордоской жидкости.

Уточнения

Виноград — вид растений рода Виноград, из плодов которого получают вино.

