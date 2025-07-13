Клумба возвращает себе свободу: уловки против упрямых корневищ

Совет садоводов по использованию мульчи для предотвращения роста травы на клумбах

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пышный газон радует, когда он на своём месте. Но стоит траве появиться на клумбах — и сад теряет весь вид. Более того, самозванка-зелень забирает у цветов влагу и питательные вещества. К счастью, есть несколько эффективных решений, чтобы клумбы всегда оставались чистыми.

Фото: freepik.com by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мульча

Мульча: природный барьер для травы

Один из лучших способов — регулярно использовать мульчу. Толстый слой мульчи (около 7 см) не пускает к семенам травы солнечный свет, не даёт прорастать новым побегам. Подойдёт солома, измельчённые листья, кора, сено или даже компост. Раз в год обновляйте слой — и сорняки не потревожат ваши растения.

Физическое удаление: сила ваших рук

Иногда самый надёжный способ — просто выдернуть траву с корнями. Особенно это удобно на небольших участках. Если почва сухая, предварительно полейте — это облегчает процесс. Для глубоко укоренившихся сорняков пригодится специальный садовый нож или обычная лопатка.

Спрей своими руками

Устойчивые к удалению травы можно обработать домашним раствором уксуса или мыльной водой. Просто наносите спрей точечно — он может повредить и культурные растения, если не быть аккуратным.

Правильный выбор семян

Избегайте агрессивных сортов, которые распространяются корневищами, например, зойсии и бермудской травы. Такие виды сложно полностью убрать — корни могут дать новые побеги даже спустя месяцы. Не выращивайте их рядом с клумбами.

Бордюры и границы

Для дополнительной защиты от проникновения травы используйте металлические или пластиковые бордюры, закопанные на глубину не менее 10 см. Отлично работает и чёткая окантовка из кирпича или камня по периметру клумбы. Глубокий и ровный край станет барьером для упрямых корней.

Уточнения

Мульчи́рование — поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств.

