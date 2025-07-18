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Цветок, который охраняет грядки: дачники обожают его не просто за красоту

Цветок бархатец отпугивает тлю, белокрылку и колорадского жука
2:03
Садоводство

Обычно цветы сажают для красоты — чтобы радовали глаз и добавляли красок в палисадник. Но один скромный цветок делает куда больше, чем просто украшает участок. Он — настоящий солдат невидимого фронта, который работает за вас, пока вы даже не подозреваете об этом.

Бархатцы
Фото: Own work by Krzysztof Golik, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Бархатцы

Бархатцы: знакомые, но недооценённые

Да, речь идёт именно о бархатцах. Тех самых, что щедро цветут всё лето и не требуют особого ухода. Но мало кто знает, что их главное достоинство — не цвет, а аромат. Сильный, терпкий, специфический. Одним он кажется пряным, другим — резким, а вот вредители от него в ужасе бегут.

Кто не выносит запах бархатцев:

  • Белокрылка — та самая тепличная мошка, уничтожающая томаты и огурцы.

  • Колорадский жук — теряет интерес не только к цветку, но и ко всему рядом.

  • Тля — старается держаться подальше от клумб с этим растением.

И это не магия, а биология. Аромат бархатцев сбивает насекомых с толку, делает грядки непривлекательными и путает их внутренний навигатор.

Как превратить цветок в защитника

  • Посадить бархатцы по периметру грядок — томаты, перцы, баклажаны особенно благодарны.

  • Разместить их в междурядьях, если позволяет схема посадки.

  • Создать цветочные бордюры у теплицы или вдоль дорожек.

Главное — не ограничиваться парой кустиков "для красоты". Чем больше растений, тем мощнее барьер. Это экологично, просто и красиво.

И уход за ними проще простого

Полив, обрезка увядших цветков — ничего нового. Зато пока вы просто любуетесь клумбой, бархатцы работают в тени, сдерживая волну насекомых и защищая посадки.

Это не панацея — в случае нашествия вредителей может понадобиться что-то серьёзнее. Но как профилактика и "первая линия обороны" — работают отлично.

Уточнения

Ба́рхатцы (лат. Tagétes) — род однолетних и многолетних растений семейства Астровые.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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