Цветок, который охраняет грядки: дачники обожают его не просто за красоту

Обычно цветы сажают для красоты — чтобы радовали глаз и добавляли красок в палисадник. Но один скромный цветок делает куда больше, чем просто украшает участок. Он — настоящий солдат невидимого фронта, который работает за вас, пока вы даже не подозреваете об этом.
Да, речь идёт именно о бархатцах. Тех самых, что щедро цветут всё лето и не требуют особого ухода. Но мало кто знает, что их главное достоинство — не цвет, а аромат. Сильный, терпкий, специфический. Одним он кажется пряным, другим — резким, а вот вредители от него в ужасе бегут.
Белокрылка — та самая тепличная мошка, уничтожающая томаты и огурцы.
Колорадский жук — теряет интерес не только к цветку, но и ко всему рядом.
Тля — старается держаться подальше от клумб с этим растением.
И это не магия, а биология. Аромат бархатцев сбивает насекомых с толку, делает грядки непривлекательными и путает их внутренний навигатор.
Посадить бархатцы по периметру грядок — томаты, перцы, баклажаны особенно благодарны.
Разместить их в междурядьях, если позволяет схема посадки.
Создать цветочные бордюры у теплицы или вдоль дорожек.
Главное — не ограничиваться парой кустиков "для красоты". Чем больше растений, тем мощнее барьер. Это экологично, просто и красиво.
Полив, обрезка увядших цветков — ничего нового. Зато пока вы просто любуетесь клумбой, бархатцы работают в тени, сдерживая волну насекомых и защищая посадки.
Это не панацея — в случае нашествия вредителей может понадобиться что-то серьёзнее. Но как профилактика и "первая линия обороны" — работают отлично.
Ба́рхатцы (лат. Tagétes) — род однолетних и многолетних растений семейства Астровые.
Рыбец, занесенный в Красную книгу, вызывает недовольство рыболовов и экологов. Почему его массовость стала причиной споров и конфликтов?