Этот приём с листьями в середине лета даёт ошеломительный результат

Лето в разгаре, на плетях уже завязались первые плоды… А вы знали, что в середине июля опытные огородники делают с тыквой кое-что особенное? Причём этот трюк не требует удобрений, подкормок и магии. Только ножницы, немного наблюдательности — и размер плодов удивит даже видавшего виды дачника по соседству.
У тыквы, как у любого растения, есть приоритеты. Пока ботва пышная и здоровая, все силы идут на поддержание листовой массы. А вот плоды получают по остаточному принципу.
Но стоит грамотно вмешаться — и вся энергия перенаправляется на завязи. Это как переключить кран с фонтана на грядку: вода пойдёт туда, где её действительно ждут.
Идеальное время — середина июля. Плоды уже начали формироваться, но ещё продолжают активно набирать вес.
Удалять нужно:
старые, пожухлые листья снизу;
листву, которая затеняет плоды;
всё, что мешает свету и воздуху проходить к завязям.
Главное — не увлекаться. Листья нужны для фотосинтеза и защиты от солнца. Полностью оголять плети нельзя.
Использовать только острый и чистый инструмент.
Срезать аккуратно, не повреждая стебель.
Делать это в сухую, безветренную погоду, чтобы места срезов быстро затянулись.
Проводить удаление поэтапно, а не за один раз.
Такой подход не только ускорит рост плодов, но и улучшит проветривание. А значит — меньше риска грибка у основания плетей.
Судя по опыту дачников, после этой процедуры тыквы:
становятся заметно крупнее;
набирают сочность и вкус;
дольше хранятся в подвале.
И всё это — без дорогих препаратов или хитрых схем. Просто листик туда, листик сюда — и вот уже на грядке зреет настоящий оранжевый чемпион.
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
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