Этот приём с листьями в середине лета даёт ошеломительный результат

Удаление нижних листьев помогает тыкве формировать крупные плоды

2:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Лето в разгаре, на плетях уже завязались первые плоды… А вы знали, что в середине июля опытные огородники делают с тыквой кое-что особенное? Причём этот трюк не требует удобрений, подкормок и магии. Только ножницы, немного наблюдательности — и размер плодов удивит даже видавшего виды дачника по соседству.

Фото: flickr.com by VasenkaPhotography, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тыква

Листья — не только зелень, но и балласт

У тыквы, как у любого растения, есть приоритеты. Пока ботва пышная и здоровая, все силы идут на поддержание листовой массы. А вот плоды получают по остаточному принципу.

Но стоит грамотно вмешаться — и вся энергия перенаправляется на завязи. Это как переключить кран с фонтана на грядку: вода пойдёт туда, где её действительно ждут.

Что, когда и как удалять

Идеальное время — середина июля. Плоды уже начали формироваться, но ещё продолжают активно набирать вес.

Удалять нужно:

старые, пожухлые листья снизу;

листву, которая затеняет плоды;

всё, что мешает свету и воздуху проходить к завязям.

Главное — не увлекаться. Листья нужны для фотосинтеза и защиты от солнца. Полностью оголять плети нельзя.

Как проводить процедуру

Использовать только острый и чистый инструмент.

Срезать аккуратно, не повреждая стебель.

Делать это в сухую, безветренную погоду, чтобы места срезов быстро затянулись.

Проводить удаление поэтапно, а не за один раз.

Такой подход не только ускорит рост плодов, но и улучшит проветривание. А значит — меньше риска грибка у основания плетей.

Результат — как в журнале

Судя по опыту дачников, после этой процедуры тыквы:

становятся заметно крупнее;

набирают сочность и вкус;

дольше хранятся в подвале.

И всё это — без дорогих препаратов или хитрых схем. Просто листик туда, листик сюда — и вот уже на грядке зреет настоящий оранжевый чемпион.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).



