Картошка пожелтела в июле? Один раствор спасёт урожай

Лето в самом разгаре, а картофельная ботва уже пожелтела? Руки тянутся к лейке, потом — к голове… Ведь клубни ещё мелкие, а листья уже как осенью.
Такое поведение растения — тревожный сигнал. Но не приговор. Главное — вовремя распознать, в чём дело, и помочь картошке дожить до полноценного урожая.
Обычно причиной становится:
нехватка питания, особенно калия;
перепады температуры;
засуха и жара.
Если пустить всё на самотёк, ботва засохнет окончательно, а клубни так и останутся недоразвитыми — мелкими, рыхлыми, без вкуса.
Лучшее средство в такой ситуации — внекорневая подкормка. Она работает быстрее, чем обычный полив, потому что питательные вещества поступают прямо через листья.
Подойдёт монофосфат калия — удобрение, которое даёт растению сразу два важных элемента:
фосфор — для роста и налива клубней;
калий — для укрепления тканей, удержания влаги и защиты от жары.
Возьмите 15-20 г монофосфата калия.
Растворите в 10 л воды — до полного исчезновения кристаллов.
Опрыскайте ботву утром или вечером, в сухую и безветренную погоду.
Обязательно смачивайте листья с обеих сторон — это ускорит усвоение.
Уже через 5-7 дней картошка начнёт "оживать":
пожелтение остановится или замедлится;
листья станут крепче и упругей;
растение получит силы, чтобы дорастить клубни.
Чтобы результат был стабильным, обязательно поливайте регулярно, особенно в засуху. Но без фанатизма — вода должна пропитывать почву вглубь, а не застаиваться в лунках.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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