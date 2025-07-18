Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ветеринар Гольнева назвала самые сложные в уходе породы собак
Яна Поплавская назвала Завтра была война любимым фильмом и осудила гонку за сверхгонорарами
Закон о туризме: прозрачность и стандарты для всей индустрии
Военный аналитик Таран: новая тактика с ТОС позволяет сохранять жизни бойцов
Как смыв с открытой крышкой влияет на гигиену ванной комнаты — информация экспертов
Военэксперт Круглов: Волчанское направление — ключевое в наступлении ВС России
Рост цен на электроэнергию толкает пакистанцев к солнечной энергетике: выбор без выбора
Жара разрушает авто: перегрев АКП, двигателя, шин и тормозов — мнение эксперта
Водителям рассказали, как недорого отполировать фары зубной пастой

Картошка пожелтела в июле? Один раствор спасёт урожай

Опрыскивание монофосфатом калия помогает при пожелтении картофеля
1:54
Садоводство

Лето в самом разгаре, а картофельная ботва уже пожелтела? Руки тянутся к лейке, потом — к голове… Ведь клубни ещё мелкие, а листья уже как осенью.

Картошка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Картошка

Такое поведение растения — тревожный сигнал. Но не приговор. Главное — вовремя распознать, в чём дело, и помочь картошке дожить до полноценного урожая.

Почему желтеет раньше времени

Обычно причиной становится:

  • нехватка питания, особенно калия;

  • перепады температуры;

  • засуха и жара.

Если пустить всё на самотёк, ботва засохнет окончательно, а клубни так и останутся недоразвитыми — мелкими, рыхлыми, без вкуса.

Что делать: простой, но эффективный способ

Лучшее средство в такой ситуации — внекорневая подкормка. Она работает быстрее, чем обычный полив, потому что питательные вещества поступают прямо через листья.

Подойдёт монофосфат калия — удобрение, которое даёт растению сразу два важных элемента:

  • фосфор — для роста и налива клубней;

  • калий — для укрепления тканей, удержания влаги и защиты от жары.

Как приготовить и применять

  1. Возьмите 15-20 г монофосфата калия.

  2. Растворите в 10 л воды — до полного исчезновения кристаллов.

  3. Опрыскайте ботву утром или вечером, в сухую и безветренную погоду.

  4. Обязательно смачивайте листья с обеих сторон — это ускорит усвоение.

Что будет дальше

Уже через 5-7 дней картошка начнёт "оживать":

  • пожелтение остановится или замедлится;

  • листья станут крепче и упругей;

  • растение получит силы, чтобы дорастить клубни.

Чтобы результат был стабильным, обязательно поливайте регулярно, особенно в засуху. Но без фанатизма — вода должна пропитывать почву вглубь, а не застаиваться в лунках.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Неудобная рыба: почему рыбец вызывает столько проблем на рыбалке

Рыбец, занесенный в Красную книгу, вызывает недовольство рыболовов и экологов. Почему его массовость стала причиной споров и конфликтов?

Массовое размножение рыбца: проблемы для экосистемы и рыболовной индустрии
Кашалот признан самым крупным хищником в истории планеты
Не рыба и не кит: это существо охотится на акул и сражается с монстрами глубин
Парижские модницы выбирают простоту: 7 летних платьев, которые захочется надеть прямо сейчас
Toyota больше не король: японский потомок сбросил с трона создателя — вот новый лидер-гибрид
Михаил Кузьмин: троечники всегда были хорошими организаторами и руководителями Юлиана Погосова Как Израиль сразился за друзов: секреты нового геополитического альянса Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Она должна разрывать плоть — но у неё другой вкус: пиранья, которая не собирается жить по правилам
5 лучших рецептов вишнёвой наливки: от классики до коньяка
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Последние материалы
Военэксперт Круглов: Волчанское направление — ключевое в наступлении ВС России
Рост цен на электроэнергию толкает пакистанцев к солнечной энергетике: выбор без выбора
Жара разрушает авто: перегрев АКП, двигателя, шин и тормозов — мнение эксперта
Водителям рассказали, как недорого отполировать фары зубной пастой
Персиковый сорбет и жемчужный блеск — тренды педикюра на июль
Мясо и картофель в казане по-грузински — рецепт оджахури на костре
Райан Даббс: супердоза креатина увеличила силу и выносливость за месяц
Путин поручил разработать ограничения для ПО и сервисов из недружественных стран
Встреча с зайцем в лесу может закончиться травмами и заражением
Легендарный виниловый магазин Zen Records в Тоттенхэме закрывается после трёх десятилетий
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.