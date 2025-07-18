Картошка пожелтела в июле? Один раствор спасёт урожай

Опрыскивание монофосфатом калия помогает при пожелтении картофеля

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Лето в самом разгаре, а картофельная ботва уже пожелтела? Руки тянутся к лейке, потом — к голове… Ведь клубни ещё мелкие, а листья уже как осенью.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Картошка

Такое поведение растения — тревожный сигнал. Но не приговор. Главное — вовремя распознать, в чём дело, и помочь картошке дожить до полноценного урожая.

Почему желтеет раньше времени

Обычно причиной становится:

нехватка питания, особенно калия;

перепады температуры;

засуха и жара.

Если пустить всё на самотёк, ботва засохнет окончательно, а клубни так и останутся недоразвитыми — мелкими, рыхлыми, без вкуса.

Что делать: простой, но эффективный способ

Лучшее средство в такой ситуации — внекорневая подкормка. Она работает быстрее, чем обычный полив, потому что питательные вещества поступают прямо через листья.

Подойдёт монофосфат калия — удобрение, которое даёт растению сразу два важных элемента:

фосфор — для роста и налива клубней;

калий — для укрепления тканей, удержания влаги и защиты от жары.

Как приготовить и применять

Возьмите 15-20 г монофосфата калия. Растворите в 10 л воды — до полного исчезновения кристаллов. Опрыскайте ботву утром или вечером, в сухую и безветренную погоду. Обязательно смачивайте листья с обеих сторон — это ускорит усвоение.

Что будет дальше

Уже через 5-7 дней картошка начнёт "оживать":

пожелтение остановится или замедлится;

листья станут крепче и упругей;

растение получит силы, чтобы дорастить клубни.

Чтобы результат был стабильным, обязательно поливайте регулярно, особенно в засуху. Но без фанатизма — вода должна пропитывать почву вглубь, а не застаиваться в лунках.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

