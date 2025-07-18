Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Военэксперт Круглов: Волчанское направление — ключевое в наступлении ВС России
Рост цен на электроэнергию толкает пакистанцев к солнечной энергетике: выбор без выбора
Жара разрушает авто: перегрев АКП, двигателя, шин и тормозов — мнение эксперта
Водителям рассказали, как недорого отполировать фары зубной пастой
Персиковый сорбет и жемчужный блеск — тренды педикюра на июль
Мясо и картофель в казане по-грузински — рецепт оджахури на костре
Райан Даббс: супердоза креатина увеличила силу и выносливость за месяц
Путин поручил разработать ограничения для ПО и сервисов из недружественных стран
Встреча с зайцем в лесу может закончиться травмами и заражением

Июльская жара губит перец? 4 простых действия помогут остановить это

Борная кислота и притенение помогают сохранить завязи у перца
2:14
Садоводство

Июльская жара — не просто летняя прихоть природы. Для перца она становится настоящим стрессом: цветки вянут, завязи опадают, а грядка, казалось бы, такая ухоженная… Пугаться не стоит — это защитная реакция растения. Но если вовремя принять меры, урожай можно сохранить.

Острый перец
Фото: commons.wikimedia.org by Obsidian Soul, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Острый перец

В чём причина беды

  • При температуре выше +30°C опыление затрудняется — пыльца становится стерильной.

  • Корни перегреваются, не справляются с нагрузкой и перестают питать завязи.

  • Завязи сбрасываются, чтобы не тратить силы на то, что всё равно не получится вырастить.

Что делать: 4 простых шага

1. Мульча — спасение №1

Нужен толстый слой — 8-10 см. Подойдёт:

  • скошенная трава;

  • солома;

  • перегной или компост.

Мульча защищает почву от перегрева и испарения влаги. Корни "дышат" легче, а земля остаётся прохладной.

2. Полив — не когда попало

Только утром или вечером, и обязательно:

  • тёплой, отстоянной водой;

  • под корень, не по листьям;

  • обильно, чтобы промочить землю на глубину.

Частые и поверхностные поливы вредят — корни тянутся к поверхности, а не вглубь, где прохладнее.

3. Притенение — как спасательный зонт

С 11:00 до 16:00 создайте перцу тень:

  • натяните белый спанбонд;

  • используйте затеняющую сетку;

  • соорудите лёгкий навес.

Так можно снизить температуру воздуха и самих листьев на 3-5 градусов — и это уже спасение.

4. Бор — чтобы цветки не пропадали зря

При жаре пыльца плохо прорастает. Исправить ситуацию поможет борная кислота:

  • растворить 2 г борной кислоты в 10 л горячей воды;

  • остудить;

  • утром опрыскать цветки мелким распылом.

Это безопасно, но очень эффективно: завязей становится больше, и они лучше держатся.

Что не стоит делать

Не подкармливайте перец азотом в жару. Он провоцирует рост зелени, а не плодов. Все силы уйдут в ботву — и плоды будут "в отпуске".

Уточнения

Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Неудобная рыба: почему рыбец вызывает столько проблем на рыбалке

Рыбец, занесенный в Красную книгу, вызывает недовольство рыболовов и экологов. Почему его массовость стала причиной споров и конфликтов?

Массовое размножение рыбца: проблемы для экосистемы и рыболовной индустрии
Кашалот признан самым крупным хищником в истории планеты
Не рыба и не кит: это существо охотится на акул и сражается с монстрами глубин
Парижские модницы выбирают простоту: 7 летних платьев, которые захочется надеть прямо сейчас
Toyota больше не король: японский потомок сбросил с трона создателя — вот новый лидер-гибрид
Михаил Кузьмин: троечники всегда были хорошими организаторами и руководителями Юлиана Погосова Как Израиль сразился за друзов: секреты нового геополитического альянса Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Она должна разрывать плоть — но у неё другой вкус: пиранья, которая не собирается жить по правилам
5 лучших рецептов вишнёвой наливки: от классики до коньяка
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Последние материалы
Военэксперт Круглов: Волчанское направление — ключевое в наступлении ВС России
Рост цен на электроэнергию толкает пакистанцев к солнечной энергетике: выбор без выбора
Жара разрушает авто: перегрев АКП, двигателя, шин и тормозов — мнение эксперта
Водителям рассказали, как недорого отполировать фары зубной пастой
Персиковый сорбет и жемчужный блеск — тренды педикюра на июль
Мясо и картофель в казане по-грузински — рецепт оджахури на костре
Райан Даббс: супердоза креатина увеличила силу и выносливость за месяц
Путин поручил разработать ограничения для ПО и сервисов из недружественных стран
Встреча с зайцем в лесу может закончиться травмами и заражением
Легендарный виниловый магазин Zen Records в Тоттенхэме закрывается после трёх десятилетий
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.