Июльская жара губит перец? 4 простых действия помогут остановить это

Борная кислота и притенение помогают сохранить завязи у перца

2:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Июльская жара — не просто летняя прихоть природы. Для перца она становится настоящим стрессом: цветки вянут, завязи опадают, а грядка, казалось бы, такая ухоженная… Пугаться не стоит — это защитная реакция растения. Но если вовремя принять меры, урожай можно сохранить.

Фото: commons.wikimedia.org by Obsidian Soul, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Острый перец

В чём причина беды

При температуре выше +30°C опыление затрудняется — пыльца становится стерильной.

Корни перегреваются, не справляются с нагрузкой и перестают питать завязи.

Завязи сбрасываются, чтобы не тратить силы на то, что всё равно не получится вырастить.

Что делать: 4 простых шага

1. Мульча — спасение №1

Нужен толстый слой — 8-10 см. Подойдёт:

скошенная трава;

солома;

перегной или компост.

Мульча защищает почву от перегрева и испарения влаги. Корни "дышат" легче, а земля остаётся прохладной.

2. Полив — не когда попало

Только утром или вечером, и обязательно:

тёплой, отстоянной водой;

под корень, не по листьям;

обильно, чтобы промочить землю на глубину.

Частые и поверхностные поливы вредят — корни тянутся к поверхности, а не вглубь, где прохладнее.

3. Притенение — как спасательный зонт

С 11:00 до 16:00 создайте перцу тень:

натяните белый спанбонд;

используйте затеняющую сетку;

соорудите лёгкий навес.

Так можно снизить температуру воздуха и самих листьев на 3-5 градусов — и это уже спасение.

4. Бор — чтобы цветки не пропадали зря

При жаре пыльца плохо прорастает. Исправить ситуацию поможет борная кислота:

растворить 2 г борной кислоты в 10 л горячей воды;

остудить;

утром опрыскать цветки мелким распылом.

Это безопасно, но очень эффективно: завязей становится больше, и они лучше держатся.

Что не стоит делать

Не подкармливайте перец азотом в жару. Он провоцирует рост зелени, а не плодов. Все силы уйдут в ботву — и плоды будут "в отпуске".

Уточнения

Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.

