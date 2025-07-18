Июльская жара губит перец? 4 простых действия помогут остановить это

Июльская жара — не просто летняя прихоть природы. Для перца она становится настоящим стрессом: цветки вянут, завязи опадают, а грядка, казалось бы, такая ухоженная… Пугаться не стоит — это защитная реакция растения. Но если вовремя принять меры, урожай можно сохранить.
При температуре выше +30°C опыление затрудняется — пыльца становится стерильной.
Корни перегреваются, не справляются с нагрузкой и перестают питать завязи.
Завязи сбрасываются, чтобы не тратить силы на то, что всё равно не получится вырастить.
Нужен толстый слой — 8-10 см. Подойдёт:
скошенная трава;
солома;
перегной или компост.
Мульча защищает почву от перегрева и испарения влаги. Корни "дышат" легче, а земля остаётся прохладной.
Только утром или вечером, и обязательно:
тёплой, отстоянной водой;
под корень, не по листьям;
обильно, чтобы промочить землю на глубину.
Частые и поверхностные поливы вредят — корни тянутся к поверхности, а не вглубь, где прохладнее.
С 11:00 до 16:00 создайте перцу тень:
натяните белый спанбонд;
используйте затеняющую сетку;
соорудите лёгкий навес.
Так можно снизить температуру воздуха и самих листьев на 3-5 градусов — и это уже спасение.
При жаре пыльца плохо прорастает. Исправить ситуацию поможет борная кислота:
растворить 2 г борной кислоты в 10 л горячей воды;
остудить;
утром опрыскать цветки мелким распылом.
Это безопасно, но очень эффективно: завязей становится больше, и они лучше держатся.
Не подкармливайте перец азотом в жару. Он провоцирует рост зелени, а не плодов. Все силы уйдут в ботву — и плоды будут "в отпуске".
Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.
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