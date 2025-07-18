Секретные посадки июля: какие культуры любят место после чеснока

После чеснока в июле можно посадить редьку, укроп и сидераты

1:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чеснок собран, грядка пуста… и кажется, что до осени делать там больше нечего? Ошибка! В июле на освобождённое место можно высадить целую палитру культур — и получить второй урожай. А заодно удивить соседа, который привычно оставляет участок "отдыхать".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Чеснок на грядке

Первое правило: выбираем правильно

После чеснока отлично растут культуры, которые:

не болеют одними с ним заболеваниями;

любят рыхлую, насыщенную почву;

успевают вызреть за остаток лета.

Быстрые и благодарные: что успевает до осени

На пустую грядку можно смело отправить:

редис

редьку

репу

укроп

салат

шпинат

кресс-салат

лук-батун

кориандр

Все эти культуры быстро растут, любят короткий световой день и не боятся лёгких августовских похолоданий. Главное — не забыть поливать.

Сюрприз: клубника

Если почву удобрить хорошенько, можно высадить клубнику. Да, прямо после чеснока. Земля после него обеззараженная, рыхлая — для клубники почти идеальная. Укоренится до осени — и весной уже порадует первыми ягодами.

Или сидераты: природное удобрение и порядок

Если ничего не хочется сажать на еду — можно засеять грядку сидератами:

горчица

фацелия

овёс

горох

Они не только улучшат структуру почвы, но и задавят сорняки. А осенью их можно перекопать — и получить натуральное удобрение.

Навоз — тоже вариант

Есть свежий навоз? Отлично. Его можно внести в землю, перекопать грядку и оставить её до весны. А весной туда с радостью отправятся огурцы — они обожают такой подход.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).



