Секретные посадки июля: какие культуры любят место после чеснока

Чеснок собран, грядка пуста… и кажется, что до осени делать там больше нечего? Ошибка! В июле на освобождённое место можно высадить целую палитру культур — и получить второй урожай. А заодно удивить соседа, который привычно оставляет участок "отдыхать".
После чеснока отлично растут культуры, которые:
не болеют одними с ним заболеваниями;
любят рыхлую, насыщенную почву;
успевают вызреть за остаток лета.
На пустую грядку можно смело отправить:
редис
редьку
репу
укроп
салат
шпинат
кресс-салат
лук-батун
кориандр
Все эти культуры быстро растут, любят короткий световой день и не боятся лёгких августовских похолоданий. Главное — не забыть поливать.
Если почву удобрить хорошенько, можно высадить клубнику. Да, прямо после чеснока. Земля после него обеззараженная, рыхлая — для клубники почти идеальная. Укоренится до осени — и весной уже порадует первыми ягодами.
Если ничего не хочется сажать на еду — можно засеять грядку сидератами:
горчица
фацелия
овёс
горох
Они не только улучшат структуру почвы, но и задавят сорняки. А осенью их можно перекопать — и получить натуральное удобрение.
Есть свежий навоз? Отлично. Его можно внести в землю, перекопать грядку и оставить её до весны. А весной туда с радостью отправятся огурцы — они обожают такой подход.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
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