Огород в шоке: яблочный уксус борется сразу с пятью проблемами

Советы агронома по применению яблочного уксуса против вредителей в саду

2:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кто бы мог подумать, что обычный яблочный уксус способен спасти ваш сад от множества напастей — от вредителей до ржавчины на инструментах! Главное — знать, как правильно его применять, чтобы не навредить растениям и получить максимум пользы.

Фото: pxhere яблочный уксус

Против грибка и болезней

Уксусная кислота в составе яблочного уксуса работает как натуральный фунгицид, если выбрать верную концентрацию. Для профилактики мучнистой росы и фитофтороза используйте раствор из 2 столовых ложек уксуса на литр воды и опрыскивайте растения раз в неделю. А вот если болезнь уже началась, увеличьте дозировку до 4 ложек.

При поражении роз черной пятнистостью смешайте 3 ложки уксуса с литром воды и ежедневно обрабатывайте кусты, чтобы ускорить выздоровление.

Борьба с вредителями

Яблочный уксус отпугивает тлю, муравьев и даже грызунов. Для защиты корней смешайте уксус с водой в пропорции 1:3, добавьте пару капель мягкого моющего средства и нанесите на землю — но не на листья, чтобы не вызвать ожог. Салфетки, смоченные уксусом, отгоняют кроликов и оленей, если разложить их в саду.

Для отпугивания кротов и моли разбавьте уксус водой 1:1, нанесите на норы, повторяйте каждые два дня, но будьте внимательны: почва может изменить рН.

Чистота и дезинфекция

Яблочный уксус — отличный помощник для чистки инструментов и глиняных горшков. Пропитайте ржавые лопатки раствором уксуса и воды (1:1) и оставьте на ночь — даже сложные загрязнения исчезнут. Глиняные горшки тоже легко очищаются после замачивания в уксусном растворе.

Ловушки для насекомых

Для борьбы с плодовой мушкой налейте уксус с каплей жидкого мыла в банку или миску — запах привлечет насекомых, а ловушка сделает всё остальное. Меняйте жидкость по мере необходимости.

Контроль сорняков

Для удаления сорняков на дорожках используйте раствор: 4 стакана уксуса, полстакана соли, чайная ложка средства для посуды. Залейте в пульверизатор и обработайте нежелательные растения вдали от клумб — уксус уничтожит всё, до чего дотянется.

Уточнения

Я́блочный у́ксус — уксус, получаемый микробиологическим методом из яблочного сырья.

