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Топ-3 запрета для удобрений перца в июле: как избежать катастрофы на вашей грядке

Как неправильно удобрение может негативно сказаться на перцах
3:51
Садоводство » Овощи

Перец — это одна из самых популярных овощных культур, которая радует садоводов своим вкусом и разнообразием. Однако, чтобы добиться хорошего урожая, крайне важно знать, чем нельзя удобрять перец в июле. Неправильное использование удобрений может негативно сказаться на росте растений и качестве плодов.

Желтый болгарский перец
Фото: commons.wikimedia.org by Ssilvestori, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Желтый болгарский перец

Избегайте перегрузки азотом

Слишком высокое содержание азота

Азот необходим для роста растений, но его избыток может привести к проблемам. В июле перцы начали формировать плоды, и в этот момент их потребность в азоте снижается. Чрезмерное количество азота может вызвать:

  • Листовую массу: растения будут активно наращивать зеленую массу, что приведет к менее обильному цветению и, следовательно, к меньшему количеству плодов.
  • Вытягивание растений: это может привести к ослаблению корневой системы и повышенной уязвимости к заболеваниям.

Избегайте удобрений с высоким содержанием азота

Не используйте удобрения, такие как мочевина или аммиачная селитра, которые обладают высоким содержанием азота. Лучше выбирать сбалансированные или специальные удобрения для плодовых культур.

Не используйте свежий навоз

Свежий навоз — это отличное органическое удобрение, но его не следует применять на перцах в июле. Причины следующие:

  • Пожар» корней: Свежий навоз может вызвать "ожоги" корней, что приведет к потерям в урожае.

Проблемы с грибковыми заболеваниями: использование неперепревшего навоза может повысить риск заболеваний перцев, таких как фитофтороз.

Если вы хотите использовать навоз, обязательно позаботьтесь о его предварительном перегнивании (не менее 3-4 месяцев).

Уклонение от удобрений с высоким содержанием калия

Калий — это важный элемент для созревания плодов, но его избыток также может быть вреден. Не следует увлекаться удобрениями, которые содержат высокие концентрации калия:

  • Задержка роста: избыточный калий в почве может вызвать сбои в усвоении других элементов и замедлить общий рост растений.
  • Проблемы с усвоением кальция и магния: это важные элементы для развития корней и устойчивости к заболеваниям.

Избегайте применения химических стимулирующих веществ

Некоторые химические препараты могут казаться эффективными для ускорения роста, но натаскивать их для перца в июле не рекомендуется. 

  • Стресс для растений: химические стимуляторы (например, гиарин или другие подобные препараты) могут вызывать стресс и замедлить процесс цветения. 
  • Приведение к ухудшению качества плодов: подобные средства могут нарушать обмен веществ, что негативно скажется на вкусе и внешний вид плодов.

Что использовать вместо нежелательных удобрений

Вместо перечисленных выше вредных веществ, следует выбирать здоровье и сбалансированные удобрения:

  • Комплексные удобрения для перца: обратите внимание на формулы с содержанием фосфора и калия, которые способствуют цветению и плодоношению.
  • Органические удобрения: используйте перепревший компост, травяные настои или готовые смеси на основе активного перегноя. 
  • Минеральные добавки: кальций и магний в виде удобрений улучшат устойчивость и качество плодов.

Заботясь о своём перце в июле, будьте внимательны к выбору удобрений. Избыток азота, использование свежего навоза и неправильные химические препараты могут ухудшить здоровье растений и урожайность. Правильный подход к удобрению и выбор качественных составов гарантирует вам крепкие кусты и обильное плодоношение. 

Уточнения

Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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