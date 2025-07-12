Урожай свеклы в 10 раз больше: узнайте, как это возможно с простыми хитростями

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Как добиться хрустящей и сладкой свеклы
3:53
Садоводство » Овощи

Свекла — это не только популярный овощ, но и настоящая находка для тех, кто хочет порадовать себя и близких свежими, хрустящими и сочными корнеплодами. Для достижения отличного урожая этого яркого овоща требуется внимание и соблюдение определенных агрономических правил. В этой статье мы рассмотрим, как правильно ухаживать за свеклой, чтобы получить сочные корнеплоды, достойные выставки!

Ростки свеклы
Фото: commons.wikimedia.org by edibleoffice, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ростки свеклы

Правильный выбор сорта

Прежде чем начать выращивание свеклы, важно выбрать подходящий сорт. Существует множество разновидностей этого корнеплода, но для получения сочных и крупных плодов лучше выбрать:

  • Салатные сорта: такие как «Цилиндра» или «Альмара».
  • Сорта для хранения: «Тема», «Бордо» или «Пасadena» отлично подойдут, если вам нужна свекла на зиму.

 Подготовка почвы

Свекла требует хорошо готовой почвы для здорового роста. Чтобы ваши корнеплоды были сочными и сладкими, следуйте этим рекомендациям:

Орошение и дренаж

  • Выбор места: свёкла предпочитает солнечные участки с хорошим дренажом. Избегайте низин, где может скапливаться вода.
  • Подготовка участка: за несколько недель до посева внесите в почву органические удобрения, такие как гумус или перегной, для повышения плодородия.

Уровень pH

  • Проверка pH: свёкла лучше всего растет в почве с pH 6.0-7.0. Если ваш уровень pH ниже, можно добавить известь для его повышения.

Подходящий режим полива

Правильный полив — это ключ к получению сочных корнеплодах. Свекла требует регулярного увлажнения, особенно в период активного роста:

  • Частота полива: поливайте свеклу 1-2 раза в неделю в зависимости от погодных условий. В сухие дни полив можно увеличить.
  • Глубокий полив: следите, чтобы вода доходила до корней, поливая глубже. Это укрепит корни и поможет корнеплодам расти крупнее.

Прореживание и уход за растениями

Правильное прореживание и уход за растениями помогут предотвратить недостаток питания и света:

Прореживание растений

  • Первое прореживание: как только ваши всходы достигнут 5-7 см, прорежьте их, оставив самое крепкое растение на расстоянии 10-15 см. Это поможет предотвратить перегущенность и улучшить доступ света и влаги.

Уход за растениями

  • Подкормка: используйте комплексные минеральные удобрения через каждые 3-4 недели после появления всходов, чтобы обеспечить свеклу необходимыми питательными веществами для быстрого роста.

Борьба с вредителями и болезнями

Нельзя забывать о защите свеклы от вредителей и болезней. Обратите внимание на:

Тля: лечение инсектицидами или натуральными средствами, такими как мыло или настой чеснока.

Фузариоз: существует вероятность возникновения этого заболевания, которое может привести к гниению корнеплодов. Обеспечьте правильный полив и соблюдайте правила севооборота.

Сбор урожая

Когда свекла достигнет диаметра 5-8 см, можно начинать ее собирать. Корнеплоды лучше всего убирать осенью, когда они достигли полного размера:

  1. Собирайте с осторожностью: используйте лопату, чтобы не повредить корнеплоды при выкапывании.
  2. После сбора: высысушите свеклу на солнце, чтобы избежать гнили во время хранения, и обрежьте ботву, оставляя 2-3 см.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (диал. на юге России буря́к, бура́к; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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