Раскрываем секрет здоровых петуний: полить и прищипнуть в июле

Как правильно поливать петунии в июле

3:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Петунии — это одни из самых популярных цветов для оформления садовых участков, балконов и террас. Их яркие и разнообразные цветы радуют глаз на протяжении всего лета. Однако, чтобы петунии выглядели здоровыми, не вытягивались и обильно цвели, необходимо знать несколько важных аспектов ухода за ними в июле. В этой статье мы обсудим, чем поливать петунии, а также как и когда их прищипывать для достижения наилучших результатов.

Полив петуний в июле

Правильный полив — это залог отличного состояния петуний. В июле, когда температура повышается, а солнце ярко светит, важно уделять внимание как количеству, так и качеству полива.

Как часто поливать

Регулярность: петунии требуют регулярного полива, особенно в жаркие дни. Поливайте растения раз в день или каждые два дня, в зависимости от погодных условий.

Проверка почвы: перед поливом проверьте верхний слой почвы на влажность. Если он сухой на глубину 2-3 см, растениям необходима вода.

Чем поливать

Температура воды: используйте теплую воду, чтобы не шокировать корни. Прохладная вода может вызвать стресс у растений.

Удобрение в воде: можно добавлять специальные водорастворимые удобрения для цветущих растений при поливе, что поможет обеспечить петунии необходимыми питательными веществами.

Способы полива

Полив под корень: Старайтесь направлять струю воды непосредственно под корень, чтобы избежать намокания листьев и цветов, что может привести к грибковым заболеваниям.

Системы капельного полива: Если у вас есть возможность, используйте системы капельного полива для обеспечения равномерного увлажнения почвы.

Прищипывание петуний в июле

Прищипывание — это важная процедура, которая поможет вашим петуниям стать более компактными и урожайными. Но когда и как правильно проводить эту манипуляцию?

Когда прищипывать

Первое прищипывание: делайте это в начале лета, когда молодые побеги достигнут 6-8 см в высоту.

Повторное прищипывание: если вы хотите, чтобы побеги стали гуще, можно провести повторное прищипывание в середине июля, удалив верхушки растущих побегов.

Как правильно прищипывать

Оборудование: используйте острые и чистые ножницы или секатор, чтобы избежать повреждения растения.

Прищипка: удалите верхушку побега с 2-3 пары листьев. Это стимулирует рост боковых отростков и делает растение более кустистым.

Регулярность: повторяйте процедуру прищипки по мере необходимости, особенно если растения начинают вытягиваться.

Уход после прищипки

После прищипки петуния может выглядеть немного потрепанной. Обеспечьте ей хороший полив и добавьте удобрение, чтобы поддержать рост новых побегов.

Соблюдение правильного режима полива и своевременное прищипывание — это ключевые факторы для успешного цветения петуний в июле. Обеспечив своим растениям достаточное количество влаги и уход, вы сможете наслаждаться великолепным цветением с яркими и густыми соцветиями на протяжении всего лета. Следуя нашим рекомендациям, вы сделаете ваш клумбу или балкон дизайнерским шедевром!

Уточнения

Пету́ния или Петунья (лат. Petunia от фр. petun — табак) — род травянистых или полукустарниковых многолетних растений семейства Паслёновые (Solanaceae), высотой от 10 см до 1 метра.

