Огурцы пошли как с конвейера: одна подкормка — и уже не знаете, куда девать весь урожай

Специалисты рекомендуют дрожжи, золу и луковый настой для питания огурцов

К концу июля огурцы часто начинают "уставать": плети вытягиваются, цветков становится меньше, листья светлеют. Но при правильной подкормке можно не только поддержать растения, но и продлить плодоношение почти до осени. Главное — вовремя дать им то, чего они сейчас особенно нуждаются.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Огурцы

В этот период огурцам жизненно важны калий, фосфор, кальций и бор. Они участвуют в формировании плодов, укрепляют ткани растений и повышают устойчивость к болезням. Азот допустим, но в минимальных дозах — переизбыток приведёт к наращиванию зелени в ущерб урожаю.

Натуральные стимуляторы роста

Хорошо зарекомендовали себя домашние средства. Например, дрожжевой настой действует мягко, но эффективно. Для его приготовления нужно развести в тёплой воде по столовой ложке сухих дрожжей и сахара, настоять неделю, после чего разбавить в пропорции один к десяти и полить огурцы под корень.

Ещё один вариант — настой луковой шелухи. Он укрепляет иммунитет растений, помогает при грибковых инфекциях и восполняет нехватку микроэлементов. Настой готовится в течение пяти дней, после чего процеживается и используется для полива.

Древесная зола остаётся классическим источником калия и фосфора. Полулитра золы на ведро воды, сутки настаивания — и питательный раствор готов. Использовать его можно раз в две недели, под корень, по влажной почве.

Минеральные комплексы и точные формулы

Если растения ослаблены, а погода нестабильна, стоит подключить минеральные смеси. Хорошо действуют комбинации из аммиачной селитры, суперфосфата и калийной соли. Растворяют их в воде по 10 граммов на ведро каждого компонента. Аналогичная по эффективности смесь — с мочевиной, суперфосфатом и сульфатом калия. Здесь дозировка чуть выше: по 20 граммов на 10 литров воды. Оба варианта дают быстрый эффект и подходят для экстренной подпитки.

Также в продаже есть комплексные препараты вроде нитроаммофоски — они содержат сразу три главных элемента и удобны в применении, особенно при дефиците времени.

Органика — надёжный вариант

Навоз и птичий помёт — старые, проверенные средства. Огурцы хорошо воспринимают органику, особенно если она внесена грамотно. Перепревший коровяк разводят один к шести, настаивают неделю, а затем перед применением разбавляют ещё вдвое. Птичий помёт требует большей осторожности: его разводят в пропорции один к пятнадцати и после брожения тоже дополнительно разбавляют.

Такие подкормки особенно полезны на бедных почвах. Они улучшают структуру грунта, активизируют микрофлору и дают растениям питание на длительное время.

Что делать, если огурцы уже плодоносят

В фазе активного плодоношения огурцам особенно важен калий. Здесь подойдёт слабый зольный настой — часть золы на пять частей воды, а также раствор калийной селитры (25 граммов на ведро воды). Органику в этот период тоже применяют, но с осторожностью: раствор помёта лучше разбавить до концентрации один к пяти, чтобы не обжечь корни.

Все подкормки вносят по влажной почве. Это не только снижает риск ожога, но и помогает питательным веществам быстрее усваиваться. Оптимальное время — вечер или пасмурный день. И главное — не чаще одного раза в 10-15 дней. Избыток удобрений может навредить даже сильным растениям.

Поддерживая огурцы правильно, можно продлить плодоношение до сентября. Даже в конце июля у них есть потенциал — нужно только помочь его реализовать.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

