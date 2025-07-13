Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Специалисты рекомендуют дрожжи, золу и луковый настой для питания огурцов
Биологи допустили возможность огнедышащих животных при наличии защитных механизмов
Гигиенисты назвали срок службы кухонной губки, разделочных досок и текстиля
Тимьяновый мёд: в чем уникальность греческого продукта?
Напиток из чайного гриба снижает воспаление и улучшает метаболизм
Не просто насморк: чем отличаются симптомы сезонной аллергии от ОРВИ
Прохор Шаляпин защищает Ксению Бородину от хейта: важно только её счастье
Каролин Мартин заявила, что акулы кусают человека не из-за агрессии
Том Холланд: съёмки Одиссеи Кристофера Нолана — лучший опыт в карьере

Место под деревом — не пустует: эти овощи отлично растут даже в полутени и без жары

Огородники рекомендуют выращивать бобовые и зелень при недостатке солнца
3:36
Садоводство

Многие начинающие дачники уверены: без шести и более часов прямого солнца вырастить овощи невозможно. На самом деле, это миф. Если ваш участок частично затенён — рядом растут деревья, дом отбрасывает тень или просто ориентация грядок не самая удачная — это ещё не повод отказываться от грядок.

Грядка
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грядка

Существует немало культур, которым достаточно 4-5 часов солнечного света в день или даже рассеянного освещения. Главное — правильно выбрать растения.

1. Салат

Все виды листового салата прекрасно чувствуют себя даже при трёх-четырёх часах солнца в день. А сорта с рыхлой розеткой (например, дуболистный или батавия) особенно хорошо растут в полутени — листья не грубеют и не горчат.

2. Шпинат

Один из самых выносливых и неприхотливых листовых овощей. Холодостойкий, подходит как для весеннего, так и для осеннего выращивания. В полутени шпинат растёт медленнее, зато дольше не уходит в стрелку — можно собирать зелень дольше.

3. Зелёный лук

Один из лучших вариантов для тенистых участков. Зеленый лук вырастает даже при 4-5 часах света. Можно сажать в грунт, в контейнер или прямо в тенистом уголке клумбы. Главное — не допускать переувлажнения.

4. Свёкла

Корнеплоды в полутени формируются чуть мельче, чем на открытом солнце, зато листва остаётся сочной и яркой. Это особенно полезно, если вы используете ботву в кулинарии. Свёкла спокойно развивается при 5 часах света в день.

5. Редис

Идеален для весенних посадок, пока деревья ещё не покрылись листвой. При температуре от 10 до 18 °C и 4-5 часах освещения редис формирует сочные, хрустящие корнеплоды. В жару начинает стрелковаться и теряет вкус.

6. Репа

Как и редис, любит прохладу и не требует много света. Отлично подходит для весенних и осенних посадок. Даже при умеренном освещении даёт стабильный урожай. И не забывайте — молодые листья репы съедобны и полезны.

7. Капуста кейл

Один из самых устойчивых листовых овощей. Кейл не боится холода и способен расти даже в полутени. В тени листья остаются мягкими и сочными, а сам куст — менее восприимчив к вредителям. В мягком климате кейл может перезимовать в открытом грунте.

8. Руккола

Пикантная зелень с орехово-горчичным вкусом. В полутени вкус становится мягче, а растение — менее склонным к стрелкованию. Отличный выбор для тех, кто хочет свежую зелень уже через 2-3 недели после посева.

9. Горох

Сахарный и снежный горох хорошо стартуют в полутени ранней весной. Пока деревья не распустились, растения получают максимум солнца. А когда зелёная масса набрана — им уже достаточно рассеянного света.

10. Фасоль

Некоторые сорта фасоли неплохо растут при 5 часах света в день. Главное — обеспечить ей тёплую почву и не забывать о регулярном поливе. В тени растения развиваются чуть медленнее, но дают стабильный урожай.

Уточнения

Тень — пространственное оптическое явление.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул
Домашние животные
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул Аудио 
Водителям рекомендовали отвечать не помню на вопрос ГАИ об алкоголе
Авто
Водителям рекомендовали отвечать не помню на вопрос ГАИ об алкоголе Аудио 
Назван простой способ заготовки кабачков с горчицей без стерилизации
Еда и рецепты
Назван простой способ заготовки кабачков с горчицей без стерилизации Аудио 
Популярное
Стая окружает, но не нападает: загадочная тактика волков, против которой бессилен даже медведь

Один действует в одиночку, другой — только в команде. Что сильнее в дикой природе: мощь медведя или стратегия волка?

Зоологи признали медведя физически сильнейшим хищником среди лесных видов
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru
Машины со стальными нервами: почему за этими моделями охотятся даже спустя 20 лет
Не спешим пробовать: почему мясо акул не становится популярным в мировом меню
Необычная закуска из кабачков, которую вы захотите готовить каждую неделю
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Не выбрасывайте кожуру авокадо: 3 способа превратить её в сокровище для дома
Вареники, как у бабушки: готовим идеальное тесто и начинку
Исчезновение на наших глазах: 12 животных, которые скоро могут исчезнуть с лица Земли
Исчезновение на наших глазах: 12 животных, которые скоро могут исчезнуть с лица Земли
Последние материалы
Не просто насморк: чем отличаются симптомы сезонной аллергии от ОРВИ
Прохор Шаляпин защищает Ксению Бородину от хейта: важно только её счастье
Огородники рекомендуют выращивать бобовые и зелень при недостатке солнца
Каролин Мартин заявила, что акулы кусают человека не из-за агрессии
Том Холланд: съёмки Одиссеи Кристофера Нолана — лучший опыт в карьере
Виноделие и традиции: этот город рядом с Лионом скрывает загадку, которую не найдёте в путеводителях
Повреждение пистолета на АЗС приравнивается к ДТП
Учёные раскрыли механизм смертельной эволюции растений
Амарантовая мука: выпечка, которая полезна для здоровья
Привычки, улучшающие чистоту в доме, перечислили специалисты по организации быта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.