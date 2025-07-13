Место под деревом — не пустует: эти овощи отлично растут даже в полутени и без жары

Огородники рекомендуют выращивать бобовые и зелень при недостатке солнца

3:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие начинающие дачники уверены: без шести и более часов прямого солнца вырастить овощи невозможно. На самом деле, это миф. Если ваш участок частично затенён — рядом растут деревья, дом отбрасывает тень или просто ориентация грядок не самая удачная — это ещё не повод отказываться от грядок.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грядка

Существует немало культур, которым достаточно 4-5 часов солнечного света в день или даже рассеянного освещения. Главное — правильно выбрать растения.

1. Салат

Все виды листового салата прекрасно чувствуют себя даже при трёх-четырёх часах солнца в день. А сорта с рыхлой розеткой (например, дуболистный или батавия) особенно хорошо растут в полутени — листья не грубеют и не горчат.

2. Шпинат

Один из самых выносливых и неприхотливых листовых овощей. Холодостойкий, подходит как для весеннего, так и для осеннего выращивания. В полутени шпинат растёт медленнее, зато дольше не уходит в стрелку — можно собирать зелень дольше.

3. Зелёный лук

Один из лучших вариантов для тенистых участков. Зеленый лук вырастает даже при 4-5 часах света. Можно сажать в грунт, в контейнер или прямо в тенистом уголке клумбы. Главное — не допускать переувлажнения.

4. Свёкла

Корнеплоды в полутени формируются чуть мельче, чем на открытом солнце, зато листва остаётся сочной и яркой. Это особенно полезно, если вы используете ботву в кулинарии. Свёкла спокойно развивается при 5 часах света в день.

5. Редис

Идеален для весенних посадок, пока деревья ещё не покрылись листвой. При температуре от 10 до 18 °C и 4-5 часах освещения редис формирует сочные, хрустящие корнеплоды. В жару начинает стрелковаться и теряет вкус.

6. Репа

Как и редис, любит прохладу и не требует много света. Отлично подходит для весенних и осенних посадок. Даже при умеренном освещении даёт стабильный урожай. И не забывайте — молодые листья репы съедобны и полезны.

7. Капуста кейл

Один из самых устойчивых листовых овощей. Кейл не боится холода и способен расти даже в полутени. В тени листья остаются мягкими и сочными, а сам куст — менее восприимчив к вредителям. В мягком климате кейл может перезимовать в открытом грунте.

8. Руккола

Пикантная зелень с орехово-горчичным вкусом. В полутени вкус становится мягче, а растение — менее склонным к стрелкованию. Отличный выбор для тех, кто хочет свежую зелень уже через 2-3 недели после посева.

9. Горох

Сахарный и снежный горох хорошо стартуют в полутени ранней весной. Пока деревья не распустились, растения получают максимум солнца. А когда зелёная масса набрана — им уже достаточно рассеянного света.

10. Фасоль

Некоторые сорта фасоли неплохо растут при 5 часах света в день. Главное — обеспечить ей тёплую почву и не забывать о регулярном поливе. В тени растения развиваются чуть медленнее, но дают стабильный урожай.

Уточнения

Тень — пространственное оптическое явление.

