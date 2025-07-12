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Посадили не на ту глубину — и вместо урожая будете собирать гнилую или ядовитую картошку

Огородники рекомендуют глубину 10–12 см для классической посадки картофеля
3:55
Садоводство

Многие дачники привыкли сажать картошку "на глаз" — копнуть, положить клубень, засыпать. Однако именно глубина посадки нередко становится причиной скудного урожая. Посадили мелко — клубни зеленеют, становятся горькими. Углубили слишком сильно — они загнивают, не успев даже прорасти.

Посадка картофеля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Посадка картофеля

Чтобы вырастить по-настоящему богатый урожай, важно не только выбрать хороший сорт и удобрить грядку, но и правильно заложить картофель в землю. Причём разные методы требуют разной глубины — от классической траншейной посадки до выращивания под соломой.

Опасность зелёных клубней и что с ними не так

Если посадить картофель слишком мелко, часть клубней образуется почти на поверхности. Под солнечными лучами они зеленеют, накапливая соланин — токсичное вещество, от которого картофель становится горьким и потенциально опасным для здоровья. Даже термическая обработка не избавляет от этой проблемы: зелёные участки приходится срезать и выбрасывать.

С другой стороны, при чрезмерной глубине клубни страдают от нехватки воздуха и могут сгнить до того, как прорастут. Особенно часто это происходит в плотной, тяжёлой или плохо прогретой почве.

Классическая глубина — до 12 сантиметров

Один из самых надёжных способов посадки — на глубину от 10 до 12 см. Для этого на грядке выкапывают неглубокие траншеи, куда клубни укладываются с интервалом 25-30 см. Между рядами оставляют примерно 45 см. После посадки траншеи засыпают почвой и оставляют до прорастания.

Первые ростки появляются через 2-3 недели — в зависимости от температуры и влажности почвы. Далее растения нужно будет 2-3 раза окучить за сезон, чтобы стимулировать образование новых столонов и клубней.

Метод глубокой посадки — для смелых, но эффективный

Существует и альтернативный способ — посадка на глубину до 25 см. Его используют в рыхлой, лёгкой и хорошо дренированной почве. Такой подход снижает необходимость многократного окучивания и способствует формированию более глубоких корней. Однако важно соблюдать баланс: в тяжёлых грунтах или при недостатке тепла такой метод только навредит.

Картошка под соломой — почти без усилий

Ещё один популярный метод — посадка почти на поверхности с укрытием слоем мульчи. Клубни слегка вдавливаются в рыхлую почву, а сверху засыпаются толстым слоем (до 20 см) соломы. Расстояние между клубнями — стандартное: 25-30 см, между рядами — 45-60 см.

Солома выполняет сразу несколько функций:

  • защищает клубни от солнечных лучей и зелени;

  • сохраняет влагу;

  • препятствует росту сорняков;

  • служит дополнительным источником питания по мере перегнивания.

Окучивать такие посадки не нужно. Через 4-6 недель, когда ботва подрастёт, слой мульчи можно немного увеличить, чтобы скрыть новые завязавшиеся клубни.

Какой способ выбрать

Если почва рыхлая и хорошо прогревается — можно экспериментировать с глубокой посадкой. Для глинистых участков лучше подойдут классические 10-12 см. А если хочется потратить минимум усилий и отказаться от окучивания — солома станет отличным решением.

Во всех случаях важно помнить о сроках: в зависимости от региона, картофель высаживают с конца апреля до середины мая. Перед посадкой клубни стоит прорастить и, при необходимости, обработать от болезней.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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