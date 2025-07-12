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Один пропущенный месяц — и весной останетесь без цветов: не упустите летнюю обрезку

Садоводы считают июль оптимальным временем для щадящей обрезки кустарников
3:39
Садоводство

Обычно мы откладываем обрезку на раннюю весну или зиму, когда растения находятся в состоянии покоя. Но июль — идеальное время для лёгкой летней коррекции. Это не капитальная обрезка, а скорее наведение порядка: удаление отцветших бутонов, ослабленных побегов, формирование кроны и стимулирование повторного роста.

Обрезка кустов
Фото: Designed by Freepik by ArtPhoto_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Обрезка кустов

В жару обрезку проводить не стоит. При температуре выше +26 °C растения хуже переносят вмешательство, а раны заживают дольше. Оптимальное время — пасмурное утро или прохладный вечер. Также стоит учитывать: не все кустарники любят летнюю стрижку. Например, от обрезки в июле стоит воздержаться для гортензий и гибискусов.

Но есть четыре вида, которым летняя стрижка идёт только на пользу.

Сирень: не упустите последний шанс

Сирень цветёт на побегах прошлого года, поэтому обрезать её нужно сразу после окончания цветения. В средней полосе это как раз июль. Позже уже нельзя: вы срежете зачатки будущих цветочных почек и останетесь без аромата весной.

Если форма куста вас устраивает, достаточно убрать отцветшие кисти. Это поможет растению не тратить силы на образование семян. Если требуется формировка, можно вырезать 1-2 старых ствола у основания — так вы омолодите куст и обеспечите доступ света внутрь кроны.

Чубушник (филадельфус): летняя коррекция ради красоты

Чубушник — один из самых ароматных кустарников в саду, и чтобы он радовал каждый год, его стоит аккуратно подстричь после цветения. У большинства сортов это тоже приходится на июль.

Удалите старые, слабые и растущие внутрь побеги. Не нужно радикальной стрижки — просто сохраните округлую форму и освободите пространство для новых цветущих ветвей. Это стимулирует активный рост в конце лета, и в следующем сезоне куст покроется пышными цветами.

Вишня декоративная: защита от болезней

Цветущие виды вишни, особенно декоративные, лучше обрезать именно летом. Осенью или зимой после обрезки дерево становится уязвимым к бактериальному раку и другим болезням, связанным с холодами.

В июле проведите санитарную стрижку: удалите мёртвые, сломанные или перекрещивающиеся ветви. Такая процедура улучшит вентиляцию кроны, снизит риск заболеваний и обеспечит хорошее цветение в будущем.

Дейция: тонкая работа после цветения

Дейция завершает цветение в июне — начале июля. Это подходящий момент для обрезки, поскольку цветы закладываются на прошлогодних побегах. Позже срезать уже нельзя — иначе куст не зацветёт.

Оптимальный вариант — укоротить цветущие побеги на треть. Это стимулирует появление новых стеблей, на которых в следующем году образуются бутоны. Не забудьте про инструмент: острые и чистые секаторы облегчают работу и снижают риск инфицирования срезов.

Подрезка без ошибок — залог будущего цветения

Летняя обрезка требует внимания и умеренности. Важно не увлечься и не повредить растения в активный период роста. Правильно выбранный день, щадящий подход и знания о цикле конкретного вида — всё это поможет сохранить здоровье куста и заложить основу для пышного цветения следующей весной.

Уточнения

Куста́рник — жизненная форма растений; многолетние деревянистые растения высотой 0,8—6 метров, в отличие от деревьев, не имеющие во взрослом состоянии главного ствола, а имеющие несколько или много стеблей, часто существующих бок о бок и сменяющих друг друга.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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