Мелкий трюк против мха, который работает лучше, чем магазинная химия

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1:37
Садоводство

Он появляется незаметно — в тенистом уголке под деревом или вдоль забора. Небольшой пушистый пучок сначала не вызывает тревоги, но стоит ему укорениться, как газон теряет форму, а зелёный ковёр превращается в лоскутное покрывало.

Газон и клумбы
Фото: commons.wikimedia.org by Rosser1954 Roger Griffith, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газон и клумбы

Мох не просто портит внешний вид участка — он буквально вытесняет траву, лишая её воздуха, света и питательных веществ. Особенно активно мох разрастается на влажных и кислых почвах, в тени или там, где нарушен баланс ухода.

Что провоцирует рост мха

  • Постоянная тень
  • Избыточная влажность
  • Кислая почва
  • Отсутствие аэрации и стрижки

Если не вмешаться, мох легко захватит всю территорию, вытеснив траву и декоративные растения.

Простые способы остановить мох

  • Больше солнца

Проредите кустарники, подстригите нижние ветки деревьев — мох не любит яркий свет.

  • Улучшите вентиляцию почвы

Периодически проводите аэрацию (проветривание) и вертикутирование (удаление мёртвых остатков).

  • Избегайте переувлажнения

Убедитесь, что участок не заливает после дождей и не переувлажнён при поливе.

Трюк с обычным мелом

Мох предпочитает кислую среду. А значит, щелочная почва ему не по вкусу. Самый простой способ изменить кислотность — использовать канцелярский мел.

  • Измельчите мел в порошок.
  • Рассыпьте его на участках с мхом.

После полива кальций проникнет в почву и сделает её непригодной для мха.

Уточнения

Моховидные или Мхи, или Настоящие мхи, или Бриофиты (лат. Bryophyta), — отдел высших растений, насчитывающий около 13 тысяч видов, объединённых в более чем 900 родов и около 100 семейств (общее число всех мохообразных, включая Печёночные мхи и Антоцеротовые мхи, составляет около 20 000 видов).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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