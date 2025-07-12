Мелкий трюк против мха, который работает лучше, чем магазинная химия

Простые меры по удалению мха с газона без применения агрессивной химии

1:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Он появляется незаметно — в тенистом уголке под деревом или вдоль забора. Небольшой пушистый пучок сначала не вызывает тревоги, но стоит ему укорениться, как газон теряет форму, а зелёный ковёр превращается в лоскутное покрывало.

Фото: commons.wikimedia.org by Rosser1954 Roger Griffith, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газон и клумбы

Мох не просто портит внешний вид участка — он буквально вытесняет траву, лишая её воздуха, света и питательных веществ. Особенно активно мох разрастается на влажных и кислых почвах, в тени или там, где нарушен баланс ухода.

Что провоцирует рост мха

Постоянная тень

Избыточная влажность

Кислая почва

Отсутствие аэрации и стрижки

Если не вмешаться, мох легко захватит всю территорию, вытеснив траву и декоративные растения.

Простые способы остановить мох

Больше солнца

Проредите кустарники, подстригите нижние ветки деревьев — мох не любит яркий свет.

Улучшите вентиляцию почвы

Периодически проводите аэрацию (проветривание) и вертикутирование (удаление мёртвых остатков).

Избегайте переувлажнения

Убедитесь, что участок не заливает после дождей и не переувлажнён при поливе.

Трюк с обычным мелом

Мох предпочитает кислую среду. А значит, щелочная почва ему не по вкусу. Самый простой способ изменить кислотность — использовать канцелярский мел.

Измельчите мел в порошок.

Рассыпьте его на участках с мхом.

После полива кальций проникнет в почву и сделает её непригодной для мха.

Уточнения

Моховидные или Мхи, или Настоящие мхи, или Бриофиты (лат. Bryophyta), — отдел высших растений, насчитывающий около 13 тысяч видов, объединённых в более чем 900 родов и около 100 семейств (общее число всех мохообразных, включая Печёночные мхи и Антоцеротовые мхи, составляет около 20 000 видов).

