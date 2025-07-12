Плющ? Сумах? Нет — это коварное растение, которое прячется у забора и мстит позже

Если вы или ваш ребёнок (а иногда и домашний любимец) провели время на природе и вернулись с зудящей сыпью — возможно, виновник уже растёт у вас во дворе. Речь о ядовитом дубе, который легко спутать с другими растениями. И именно поэтому важно знать, как его распознать и безопасно удалить.
По словам Памелы Джей Беннетт, директора программы "Мастер-садовод" Университета штата Огайо, главное — уметь отличить его от обычных растений:
"Хотя листочки могут напоминать дубовые листья, это не настоящий дуб. Они расположены тройками, центральный листок — с удлинённым черешком. Само растение растёт как куст или лиана, обвивающая деревья и заборы".
Обратите внимание: листья ядовитого дуба — от 2 до 10 см в длину, с закруглёнными зубчатыми краями. Весной и летом они зелёные или розовато-зелёные, осенью — ярко-красные. Цветки — беловато-зелёные, появляются у основания черешков. Это растение может прятаться среди самшита, плюща или декоративного сумаха.
Удаление возможно вручную, особенно на ранних стадиях.
"Лучше всего выдёргивать молодые растения после дождя, когда почва рыхлая”, — говорит Беннетт. "Старые кусты — только с корнем, иначе они снова вырастут. После — тщательно вымойте руки и одежду".
Обязательно надевайте перчатки, плотную одежду и закрытую обувь. Не касайтесь лица во время работы. Всё, что контактировало с растением, сразу стирайте.
Можно использовать гербициды.
"Эффективнее всего применять их осенью, до изменения окраски листьев”, — советует Беннетт. "Если это лиана, сначала обрежьте её, а через месяц обработайте новые побеги".
Подходящие составы: с глифосатом (осенью) или триклопиром (весна-осень). Иногда обработку придётся повторить.
Ни в коем случае не сжигайте ядовитый дуб.
"Его дым может вызвать сильнейшую аллергию при вдыхании", — предупреждает Беннетт.
Упакуйте растение в мешок и выбросьте с бытовыми отходами — не в компост.
Дуб (лат. Quércus) — род деревьев и кустарников семейства Буковые (Fagaceae), объединяющий более 600 видов.
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