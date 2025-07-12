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Плющ? Сумах? Нет — это коварное растение, которое прячется у забора и мстит позже

Садовод Беннетт рекомендует методы удаления ядовитого дуба с участка
2:23
Садоводство

Если вы или ваш ребёнок (а иногда и домашний любимец) провели время на природе и вернулись с зудящей сыпью — возможно, виновник уже растёт у вас во дворе. Речь о ядовитом дубе, который легко спутать с другими растениями. И именно поэтому важно знать, как его распознать и безопасно удалить.

Терраса
Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Глазкина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Терраса

Как выглядит ядовитый дуб

По словам Памелы Джей Беннетт, директора программы "Мастер-садовод" Университета штата Огайо, главное — уметь отличить его от обычных растений:

"Хотя листочки могут напоминать дубовые листья, это не настоящий дуб. Они расположены тройками, центральный листок — с удлинённым черешком. Само растение растёт как куст или лиана, обвивающая деревья и заборы".

Обратите внимание: листья ядовитого дуба — от 2 до 10 см в длину, с закруглёнными зубчатыми краями. Весной и летом они зелёные или розовато-зелёные, осенью — ярко-красные. Цветки — беловато-зелёные, появляются у основания черешков. Это растение может прятаться среди самшита, плюща или декоративного сумаха.

Ручной способ удаления

Удаление возможно вручную, особенно на ранних стадиях.

"Лучше всего выдёргивать молодые растения после дождя, когда почва рыхлая”, — говорит Беннетт. "Старые кусты — только с корнем, иначе они снова вырастут. После — тщательно вымойте руки и одежду".

Обязательно надевайте перчатки, плотную одежду и закрытую обувь. Не касайтесь лица во время работы. Всё, что контактировало с растением, сразу стирайте.

Химический способ

Можно использовать гербициды.

"Эффективнее всего применять их осенью, до изменения окраски листьев”, — советует Беннетт. "Если это лиана, сначала обрежьте её, а через месяц обработайте новые побеги".

Подходящие составы: с глифосатом (осенью) или триклопиром (весна-осень). Иногда обработку придётся повторить.

Как правильно утилизировать

Ни в коем случае не сжигайте ядовитый дуб.

"Его дым может вызвать сильнейшую аллергию при вдыхании", — предупреждает Беннетт.

Упакуйте растение в мешок и выбросьте с бытовыми отходами — не в компост.

Уточнения

Дуб (лат. Quércus) — род деревьев и кустарников семейства Буковые (Fagaceae), объединяющий более 600 видов. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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