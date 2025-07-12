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300 растений под атакой: японский жук и его жуткие последствия для дачников

Тревога по поводу Popillia Japonica: как защитить растения
1:31
Садоводство » Вредители и болезни

Активизация японского жука (Popillia Japonica), известного также как "убийственный жук", представляет серьезную угрозу для садов и огородов. Этот вредитель родом из Японии наносят разрушительный ущерб множеству растений и фруктов. Особенно активно он проявляется в летнее время, что приводит к массовым повреждениям зелёных насаждений.

Японский жук
Фото: commons.wikimedia.org by Paul Harrison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Японский жук

Определить японского жука несложно: взрослые особи достигают длины около одного сантиметра, имеют характерную овальную форму и блестящий зелено-бронзовый цвет. Они обычно собираются в больших группах и питаются различными растениями, включая плодовые деревья, виноград, кукурузу и сою.

Самым явным признаком заражения являются характерные повреждения листьев. Вредители питаются колониями, начиная с верхней части растения, что приводит к серьезным повреждениям листьев и цветов. Личинки японского жука также представляют угрозу, поскольку они питаются корнями растений, что может привести к значительным потерям.

Японский жулик проявляет высокую адаптацию и может колонизировать более 300 различных видов растений, что делает защиту зеленых зон от его атаки практически невозможной. Садоводы и огородники призываются соблюдать меры предосторожности и внимательно следить за своими насаждениями в условиях увеличения угрозы от японского жука.

Уточнения

Хрущик японский (лат. Popillia japonica) — вид пластинчатоусых жуков из подсемейства хлебных жуков и хрущиков.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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