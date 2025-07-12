Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Компания Colossal вложила 235 млн долларов в воскрешение тасманского тигра
Зоологи зафиксировали первую за 5000 лет пятнистую гиену на юго-востоке Египта
Садоводы считают июль оптимальным временем для щадящей обрезки кустарников
Забудь про загар: этот страх рушит идеальные каникулы до посадки в самолёт
Отказ передать карту памяти инспектору может повлечь юридические последствия
Кардиологи назвали арахис продуктом, полезным для контроля давления
Как легко удивить гостей: куриные рулетики, которые готовятся быстро и просто
Что купить для уютной спальни за 5000 рублей — советы дизайнера интерьера
Диетолог назвал овощи, которые очищают и восстанавливают печень

Чтобы клубника не подвела в следующем году — дайте ей это уже в августе, пока не поздно

Эксперты считают послеплодовую подкормку клубники основой урожая следующим летом
4:20
Садоводство

Когда с грядки исчезают последние ягоды, кажется, что клубнику можно забыть до весны. Однако вторая половина лета — ключевой период для подготовки к будущему сезону. Именно в это время растение накапливает ресурсы, чтобы весной порадовать богатым цветением и крупными ягодами.

Клубника на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Клубника на грядке

Чтобы не потерять урожай следующего года, важно правильно ухаживать за кустами уже сейчас. После плодоношения клубника истощена, но при этом именно в июле-августе формируются цветочные почки на следующий сезон. И если упустить момент, следующей весной на грядках может оказаться лишь пышная ботва — без ягод.

Что нельзя вносить: под запретом азот

Главное правило послеплодовой подкормки — отказаться от азота. В этот период он только навредит: спровоцирует бурный рост зелени, который ослабит кусты и снизит их устойчивость к холодам. В результате растение может не пережить зиму или пойти в рост слишком рано.

Лучшее решение — фосфор и калий

После сбора урожая клубнике требуется фосфорно-калийное питание. Оно укрепляет корни и способствует правильной закладке будущих цветочных почек. Один из самых эффективных вариантов — раствор монофосфата калия: 1 столовая ложка на ведро воды (10 литров). Его вносят под корень по увлажнённой почве.

Если не хочется использовать минеральные препараты, можно приготовить зольный настой. Для этого 2 стакана древесной золы заливают 10 литрами горячей воды и настаивают сутки. Такой раствор не только обогатит почву фосфором и калием, но и снабдит кусты микроэлементами — магнием, кальцием, марганцем.

Органика — мягкая сила

Подкормка органикой — ещё один способ дать клубнике всё необходимое без риска для почвы. Перепревший компост или биогумус вносят под каждый куст (примерно по полведра). Такие добавки улучшают структуру грунта, задерживают влагу и работают долго — вплоть до весны.

Важно помнить: органика действует мягко, но не моментально. Поэтому, если клубника выглядит особенно ослабленной, лучше дополнить органическую подкормку минеральной — через 5-7 дней.

Уход не только под корень

Перед внесением любых удобрений клубнику нужно подготовить. Для этого проводят санитарную чистку: удаляют старые, пожелтевшие листья и слабые усы. Это не просто вопрос внешнего вида — старые части куста мешают воздухообмену и становятся рассадником болезней.

После обрезки кусты становятся открытыми для света и воздуха, а значит, легче перенесут жару, дожди и перепады температур.

Усиление эффекта гуматом

После основной подкормки клубнику можно полить раствором гумата калия — он усиливает усвоение внесённых веществ и повышает стрессоустойчивость. Раствор готовят по инструкции на упаковке, обычно достаточно 1-2 колпачков на ведро воды.

Гуматы помогают растениям быстрее восстановиться после плодоношения, улучшают фотосинтез и усиливают рост молодых корней.

Сроки: не откладывайте

В средней полосе России все подкормки и санитарную обработку нужно завершить до середины августа. На юге сроки сдвигаются — максимум до конца сентября. Опоздание опасно: позднее внесение удобрений способно спровоцировать рост зелени, а не корней, и сделать клубнику уязвимой перед морозами.

Многие дачники отмечают: если сначала подкормить кусты монофосфатом калия, а через неделю зольным настоем, результат — гораздо заметнее. Такой подход позволяет не перегрузить растения, но дать им всё необходимое поэтапно.

Залог щедрой весны

Уделив клубнике немного внимания в конце лета, вы получите богатую отдачу весной. Подкормленные, очищенные кусты с крепкими корнями и заложенными цветочными почками — это будущие гроздья крупных, сочных ягод. А главное — меньше забот и потерь в новом сезоне.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Как понять, что кошка умирает: ключевые физиологические симптомы
Домашние животные
Как понять, что кошка умирает: ключевые физиологические симптомы Аудио 
Рецепт самой вкусной овсянки, которую съедят за секунду
Еда и рецепты
Рецепт самой вкусной овсянки, которую съедят за секунду Аудио 
Удаление Луны от Земли на 3,8 см в год подтвердили в NASA
Наука и техника
Удаление Луны от Земли на 3,8 см в год подтвердили в NASA Аудио 
Популярное
Мышь на подушке — это не любовь: почему коты приносят домой добычу

Почему коты приносят домой мёртвых мышей или игрушки? Это вовсе не знак любви. За этим кроется древний инстинкт, и его логика вас точно удивит.

Поведение домашних кошек при охоте связано с инстинктами
Как понять, что кошка умирает: ключевые физиологические симптомы
Пять последних просьб кошки: как понять, что конец близок
Пока мы спали, на Марсе выросло нечто: от этого события даже у учёных мороз по коже
Он весил, как слон: кабан-монстр, которого не утащила даже машина
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Этот нейтральный ответ может спасти вас от штрафа: водителям стоит его запомнить
Что означает постукивание по шлему: язык байкеров на дороге
Всё пошло не так после удара: Луна уходит от Земли, и никакая сила не способна её удержать
Всё пошло не так после удара: Луна уходит от Земли, и никакая сила не способна её удержать
Последние материалы
Садоводы считают июль оптимальным временем для щадящей обрезки кустарников
Зоологи зафиксировали первую за 5000 лет пятнистую гиену на юго-востоке Египта
Компания Colossal вложила 235 млн долларов в воскрешение тасманского тигра
Забудь про загар: этот страх рушит идеальные каникулы до посадки в самолёт
Отказ передать карту памяти инспектору может повлечь юридические последствия
Кардиологи назвали арахис продуктом, полезным для контроля давления
Как легко удивить гостей: куриные рулетики, которые готовятся быстро и просто
Что купить для уютной спальни за 5000 рублей — советы дизайнера интерьера
Диетолог назвал овощи, которые очищают и восстанавливают печень
Как работают таблетки для похудения: от жиросжигания до гормональной регуляции
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.