Чтобы клубника не подвела в следующем году — дайте ей это уже в августе, пока не поздно

Эксперты считают послеплодовую подкормку клубники основой урожая следующим летом

4:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда с грядки исчезают последние ягоды, кажется, что клубнику можно забыть до весны. Однако вторая половина лета — ключевой период для подготовки к будущему сезону. Именно в это время растение накапливает ресурсы, чтобы весной порадовать богатым цветением и крупными ягодами.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Клубника на грядке

Чтобы не потерять урожай следующего года, важно правильно ухаживать за кустами уже сейчас. После плодоношения клубника истощена, но при этом именно в июле-августе формируются цветочные почки на следующий сезон. И если упустить момент, следующей весной на грядках может оказаться лишь пышная ботва — без ягод.

Что нельзя вносить: под запретом азот

Главное правило послеплодовой подкормки — отказаться от азота. В этот период он только навредит: спровоцирует бурный рост зелени, который ослабит кусты и снизит их устойчивость к холодам. В результате растение может не пережить зиму или пойти в рост слишком рано.

Лучшее решение — фосфор и калий

После сбора урожая клубнике требуется фосфорно-калийное питание. Оно укрепляет корни и способствует правильной закладке будущих цветочных почек. Один из самых эффективных вариантов — раствор монофосфата калия: 1 столовая ложка на ведро воды (10 литров). Его вносят под корень по увлажнённой почве.

Если не хочется использовать минеральные препараты, можно приготовить зольный настой. Для этого 2 стакана древесной золы заливают 10 литрами горячей воды и настаивают сутки. Такой раствор не только обогатит почву фосфором и калием, но и снабдит кусты микроэлементами — магнием, кальцием, марганцем.

Органика — мягкая сила

Подкормка органикой — ещё один способ дать клубнике всё необходимое без риска для почвы. Перепревший компост или биогумус вносят под каждый куст (примерно по полведра). Такие добавки улучшают структуру грунта, задерживают влагу и работают долго — вплоть до весны.

Важно помнить: органика действует мягко, но не моментально. Поэтому, если клубника выглядит особенно ослабленной, лучше дополнить органическую подкормку минеральной — через 5-7 дней.

Уход не только под корень

Перед внесением любых удобрений клубнику нужно подготовить. Для этого проводят санитарную чистку: удаляют старые, пожелтевшие листья и слабые усы. Это не просто вопрос внешнего вида — старые части куста мешают воздухообмену и становятся рассадником болезней.

После обрезки кусты становятся открытыми для света и воздуха, а значит, легче перенесут жару, дожди и перепады температур.

Усиление эффекта гуматом

После основной подкормки клубнику можно полить раствором гумата калия — он усиливает усвоение внесённых веществ и повышает стрессоустойчивость. Раствор готовят по инструкции на упаковке, обычно достаточно 1-2 колпачков на ведро воды.

Гуматы помогают растениям быстрее восстановиться после плодоношения, улучшают фотосинтез и усиливают рост молодых корней.

Сроки: не откладывайте

В средней полосе России все подкормки и санитарную обработку нужно завершить до середины августа. На юге сроки сдвигаются — максимум до конца сентября. Опоздание опасно: позднее внесение удобрений способно спровоцировать рост зелени, а не корней, и сделать клубнику уязвимой перед морозами.

Многие дачники отмечают: если сначала подкормить кусты монофосфатом калия, а через неделю зольным настоем, результат — гораздо заметнее. Такой подход позволяет не перегрузить растения, но дать им всё необходимое поэтапно.

Залог щедрой весны

Уделив клубнике немного внимания в конце лета, вы получите богатую отдачу весной. Подкормленные, очищенные кусты с крепкими корнями и заложенными цветочными почками — это будущие гроздья крупных, сочных ягод. А главное — меньше забот и потерь в новом сезоне.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

