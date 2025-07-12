Чтобы клубника не подвела в следующем году — дайте ей это уже в августе, пока не поздно

Когда с грядки исчезают последние ягоды, кажется, что клубнику можно забыть до весны. Однако вторая половина лета — ключевой период для подготовки к будущему сезону. Именно в это время растение накапливает ресурсы, чтобы весной порадовать богатым цветением и крупными ягодами.
Чтобы не потерять урожай следующего года, важно правильно ухаживать за кустами уже сейчас. После плодоношения клубника истощена, но при этом именно в июле-августе формируются цветочные почки на следующий сезон. И если упустить момент, следующей весной на грядках может оказаться лишь пышная ботва — без ягод.
Главное правило послеплодовой подкормки — отказаться от азота. В этот период он только навредит: спровоцирует бурный рост зелени, который ослабит кусты и снизит их устойчивость к холодам. В результате растение может не пережить зиму или пойти в рост слишком рано.
После сбора урожая клубнике требуется фосфорно-калийное питание. Оно укрепляет корни и способствует правильной закладке будущих цветочных почек. Один из самых эффективных вариантов — раствор монофосфата калия: 1 столовая ложка на ведро воды (10 литров). Его вносят под корень по увлажнённой почве.
Если не хочется использовать минеральные препараты, можно приготовить зольный настой. Для этого 2 стакана древесной золы заливают 10 литрами горячей воды и настаивают сутки. Такой раствор не только обогатит почву фосфором и калием, но и снабдит кусты микроэлементами — магнием, кальцием, марганцем.
Подкормка органикой — ещё один способ дать клубнике всё необходимое без риска для почвы. Перепревший компост или биогумус вносят под каждый куст (примерно по полведра). Такие добавки улучшают структуру грунта, задерживают влагу и работают долго — вплоть до весны.
Важно помнить: органика действует мягко, но не моментально. Поэтому, если клубника выглядит особенно ослабленной, лучше дополнить органическую подкормку минеральной — через 5-7 дней.
Перед внесением любых удобрений клубнику нужно подготовить. Для этого проводят санитарную чистку: удаляют старые, пожелтевшие листья и слабые усы. Это не просто вопрос внешнего вида — старые части куста мешают воздухообмену и становятся рассадником болезней.
После обрезки кусты становятся открытыми для света и воздуха, а значит, легче перенесут жару, дожди и перепады температур.
После основной подкормки клубнику можно полить раствором гумата калия — он усиливает усвоение внесённых веществ и повышает стрессоустойчивость. Раствор готовят по инструкции на упаковке, обычно достаточно 1-2 колпачков на ведро воды.
Гуматы помогают растениям быстрее восстановиться после плодоношения, улучшают фотосинтез и усиливают рост молодых корней.
В средней полосе России все подкормки и санитарную обработку нужно завершить до середины августа. На юге сроки сдвигаются — максимум до конца сентября. Опоздание опасно: позднее внесение удобрений способно спровоцировать рост зелени, а не корней, и сделать клубнику уязвимой перед морозами.
Многие дачники отмечают: если сначала подкормить кусты монофосфатом калия, а через неделю зольным настоем, результат — гораздо заметнее. Такой подход позволяет не перегрузить растения, но дать им всё необходимое поэтапно.
Уделив клубнике немного внимания в конце лета, вы получите богатую отдачу весной. Подкормленные, очищенные кусты с крепкими корнями и заложенными цветочными почками — это будущие гроздья крупных, сочных ягод. А главное — меньше забот и потерь в новом сезоне.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
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