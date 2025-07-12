Этот сорняк угрожает вашим растениям: как справиться с захватившей территории звездчаткой обыкновенной

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Как уничтожить чертополох: практика борьбы с сорняками

2:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Эксперты агрономии бьют тревогу по поводу чертополоха — сорняка, который стремительно распространяется по российским садам и огородам, нанося урон не только эстетике, но и урожайности. Это высокое зеленое растение с длинными, тонкими листьями и высокой устойчивостью к гербицидам стало настоящей головной болью для садоводов.

Фото: en.wikipedia.org by Syp Чертополох

Чертополох, родом из Северной Америки, был завезён в Европу несколько столетий назад и сейчас распространен практически повсеместно. Основная причина его успеха — способность к засухоустойчивости и длительное цветение с начала лета до конца осени. За этот период он производит огромное количество семян, которые легко разлетаются по ветру, тем самым прорастают даже в ухоженных участках.

Чертополох также препятствует прорастанию других растений за счет выделения химических веществ, что может вызывать потери урожая у таких культур, как виноград, сахарная свекла и соя.

Чтобы победить этот агрессивный сорняк, необходимо действовать заранее. Борьбу с чертополохом следует начинать осенью, чтобы предотвратить его цветение весной и летом. Обычные гербициды часто неэффективны, поэтому важно выбирать специализированные препараты, к которым сорняк ещё не успел адаптироваться.

Одной из самых эффективных мер является ручное удаление растения с корнями в комбинации с использованием химических средств, таких как препараты на основе глифозата и флазасульфурона.

Хотя чертополох использовался в народной медицине, его целебные свойства еще не подтверждены научно. Сторонники его применения утверждают, что он может уменьшать симптомы воспалительных заболеваний и служить мочегонным средством, однако о его побочных эффектах ничего не известно.

Садоводы и владельцы дачных участков призваны обратить внимание на этот сорняк и принять меры для его уничтожения, чтобы сохранить здоровье своих растений и богатый урожай.

Уточнения

Чертополо́х (лат. Cárduus) — род растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae), распространённых в Европе, Азии и Северной Африке.

