Самые эффектные помидоры сезона: где найти и как вырастить

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Сорта тёмных томатов начали плодоносить в России
2:30
Садоводство

На фоне привычной зелени и красных грядок вдруг — почти чернильные плоды, словно с обложки журнала. Не экзотика и не фотошоп, а настоящие томаты, которые можно вырастить у себя под окнами. Да, именно такие — загадочные, глянцево-тёмные, с вкусом, который запоминается надолго.

Томаты
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Томаты

Секретный сорт, который заставит обсуждать ваш урожай

Каждую весну огородники ищут нечто особенное — чтобы и урожай радовал, и внешний вид был "вау". Этот сорт томата справляется с обеими задачами.

Помидоры бывают насыщенно фиолетовыми, шоколадными, даже почти чёрными. Но главная магия — внутри. Мякоть плотная, ароматная, вкус — глубокий, с мягкой сладостью и лёгкой кислинкой. Идеально как для свежих салатов, так и для домашних соусов.

Ухаживать проще, чем кажется

Несмотря на экзотичный облик, выращивание "тёмных" сортов почти не отличается от ухода за обычными красными томатами. Главное — учесть два нюанса:

  • Много солнца. Чем больше света — тем насыщеннее будет цвет. Идеально высаживать в самом солнечном месте участка.

  • Стабильная влажность. Не допускайте пересыхания, а потом резкого перелива — это грозит растрескиванием кожицы.

Подкормка и опора: без них никуда

Подкармливайте как привычные томаты — фосфор и калий во время цветения и наливания плодов. Не забудьте про прочную опору: кисти с плодами тяжёлые и могут буквально повалить куст на землю.

Где взять такие семена

Не нужно искать редкости на заморских сайтах. Сегодня многие российские агрофирмы предлагают сорта с темной окраской плодов. Ищите "шоколадные", "чёрные", "фиолетовые" в названии, читайте описание: важно, чтобы сорт был районирован и устойчив к болезням.

Высевайте на рассаду в обычные сроки, пересаживайте в открытый грунт в тёплую почву, ухаживайте как обычно — и летом на вашей грядке появится урожай, который произведёт фурор.

Эффект гарантирован

Когда вы подадите на стол салат из этих томатов, гости сначала подумают, что это виноград или баклажан. А потом попробуют — и потребуют семена.

Пусть ваша дача станет центром восхищённых взглядов, а урожай — предметом гордости.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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