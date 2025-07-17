Секретное удобрение для лилий: цветут до осени и растут как на дрожжах

Подкормка лилий золой даёт пышные цветы и длительное цветение

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мечтаете, чтобы лилии в саду были не просто красивыми, а по-настоящему роскошными - с огромными бутонами и цветением до сентября? Такой эффект возможен, и не с дорогими покупными удобрениями.

Фото: flickr.com by Nickolas Titkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лилии

Опытные цветоводы давно знают: настоящую магию с этими растениями творит обычная древесная зола.

Почему зола работает

Главный элемент, который отвечает за пышность лилий — калий. Он помогает растениям формировать крупные бутоны, делает цвета более насыщенными и поддерживает силу цветоносов. Особенно важен калий в момент, когда лилии только начинают готовиться к цветению — в период бутонизации.

Именно в это время подкормка золой даёт мощный толчок росту и развитию цветов.

Как правильно подкармливать лилии золой

Всё просто и без химии:

Рассыпьте золу в сухом виде вокруг растений — по 250 граммов на каждый квадратный метр.

После этого аккуратно разрыхлите почву, чтобы зола смешалась с верхним слоем и быстрее добралась до корней.

Повторяйте процедуру регулярно — и лилии вас удивят.

Зола действует мягко, но стабильно. Она не обжигает корни и подходит для всех видов лилий. Растения получают питание постепенно, как бы "по расписанию".

Результат — как на картинке

Подкормленные золой лилии:

формируют огромные бутоны;

цветут дольше обычного — до самой осени;

устойчивее к болезням и капризам погоды.

Цветки будут распускаться по очереди, создавая живую волну красоты, которая не отпускает взгляд.

А главное — вы не тратите ни копейки на сложные препараты: зола всегда под рукой, если у вас есть камин, печка или костёр.

Уточнения

Ли́лия (лат. Lílium) — род растений семейства Лилейные (Liliaceae). Многолетние травы, снабжённые луковицами, состоящими из мясистых низовых листьев, расположенных черепитчато, белого, розоватого или желтоватого цвета.

