Секретное удобрение для лилий: цветут до осени и растут как на дрожжах

Мечтаете, чтобы лилии в саду были не просто красивыми, а по-настоящему роскошными - с огромными бутонами и цветением до сентября? Такой эффект возможен, и не с дорогими покупными удобрениями.
Опытные цветоводы давно знают: настоящую магию с этими растениями творит обычная древесная зола.
Главный элемент, который отвечает за пышность лилий — калий. Он помогает растениям формировать крупные бутоны, делает цвета более насыщенными и поддерживает силу цветоносов. Особенно важен калий в момент, когда лилии только начинают готовиться к цветению — в период бутонизации.
Именно в это время подкормка золой даёт мощный толчок росту и развитию цветов.
Всё просто и без химии:
Рассыпьте золу в сухом виде вокруг растений — по 250 граммов на каждый квадратный метр.
После этого аккуратно разрыхлите почву, чтобы зола смешалась с верхним слоем и быстрее добралась до корней.
Повторяйте процедуру регулярно — и лилии вас удивят.
Зола действует мягко, но стабильно. Она не обжигает корни и подходит для всех видов лилий. Растения получают питание постепенно, как бы "по расписанию".
Подкормленные золой лилии:
формируют огромные бутоны;
цветут дольше обычного — до самой осени;
устойчивее к болезням и капризам погоды.
Цветки будут распускаться по очереди, создавая живую волну красоты, которая не отпускает взгляд.
А главное — вы не тратите ни копейки на сложные препараты: зола всегда под рукой, если у вас есть камин, печка или костёр.
Ли́лия (лат. Lílium) — род растений семейства Лилейные (Liliaceae). Многолетние травы, снабжённые луковицами, состоящими из мясистых низовых листьев, расположенных черепитчато, белого, розоватого или желтоватого цвета.
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