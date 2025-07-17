Когда цветы становятся морской пеной: это растение превратит ваш сад в сказку

Клематис Летний снег украсит дачу с июня по октябрь

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотите, чтобы участок радовал не только урожаем, но и глаз? Представьте растение, которое само собой превращает старый забор в пушистую белую стену, а обычную беседку — в уголок мечты. И всё это — без лишнего ухода.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Лиана

Белая фея сада

Знакомьтесь — клематис фаргезиоидес, или, как его ещё называют, "Летний снег". Уже через год после посадки эта многолетняя лиана начинает цвести — и не останавливается до самой глубокой осени.

С конца июня и до октября ваш сад будет украшен белыми цветами с тонкими тычинками, которые создают иллюзию пенящейся волны. "Почти как морская пена, из которой родилась Афродита", — говорят в народе.

Что делает его таким особенным

Вырастает до 5 метров — хватает, чтобы спрятать старый забор или защитить участок от посторонних глаз.

Формирует плотные вертикали — отлично подходит для украшения фасадов, столбов, беседок и подпорок.

Не боится ни жары, ни дождя — растёт без укрытия даже в средней полосе.

Цветы крупные (до 4,5 см) и выглядят невероятно нарядно на фоне зелени.

Отойдите на пару шагов — и лиана будет казаться сплошной стеной белоснежных облаков.

Практично и красиво

Клематис не только украшает сад, но и решает задачи: прячет неприглядные углы, закрывает старые постройки, оформляет живые "ширмы".

Подойдёт и для газонов, и для хозяйственных построек, и даже для арки у входа — вариантов море. Он легко "цепляется" за любые опоры: проволоку, решётку, шпагат. Подвязывать вручную не нужно.

Уход минимальный — эффект максимальный

Часто поливать не нужно.

Болезни и капризы ему чужды.

Осенью просто срежьте надземную часть — оставьте от лианы 10-20 см от земли.

На следующий сезон клематис снова рванёт в рост и подарит свежую волну красоты.

Уточнения

Ломоно́с или клема́тис, или лозинка (лат. Clématis) — род растений семейства Лютиковые (Ranunculaceae).



