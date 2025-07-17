Когда цветы становятся морской пеной: это растение превратит ваш сад в сказку

Хотите, чтобы участок радовал не только урожаем, но и глаз? Представьте растение, которое само собой превращает старый забор в пушистую белую стену, а обычную беседку — в уголок мечты. И всё это — без лишнего ухода.
Знакомьтесь — клематис фаргезиоидес, или, как его ещё называют, "Летний снег". Уже через год после посадки эта многолетняя лиана начинает цвести — и не останавливается до самой глубокой осени.
С конца июня и до октября ваш сад будет украшен белыми цветами с тонкими тычинками, которые создают иллюзию пенящейся волны. "Почти как морская пена, из которой родилась Афродита", — говорят в народе.
Вырастает до 5 метров — хватает, чтобы спрятать старый забор или защитить участок от посторонних глаз.
Формирует плотные вертикали — отлично подходит для украшения фасадов, столбов, беседок и подпорок.
Не боится ни жары, ни дождя — растёт без укрытия даже в средней полосе.
Цветы крупные (до 4,5 см) и выглядят невероятно нарядно на фоне зелени.
Отойдите на пару шагов — и лиана будет казаться сплошной стеной белоснежных облаков.
Клематис не только украшает сад, но и решает задачи: прячет неприглядные углы, закрывает старые постройки, оформляет живые "ширмы".
Подойдёт и для газонов, и для хозяйственных построек, и даже для арки у входа — вариантов море. Он легко "цепляется" за любые опоры: проволоку, решётку, шпагат. Подвязывать вручную не нужно.
Часто поливать не нужно.
Болезни и капризы ему чужды.
Осенью просто срежьте надземную часть — оставьте от лианы 10-20 см от земли.
На следующий сезон клематис снова рванёт в рост и подарит свежую волну красоты.
Ломоно́с или клема́тис, или лозинка (лат. Clématis) — род растений семейства Лютиковые (Ranunculaceae).
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