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Забросили дачу? Эти 7 растений не дадут грядкам опозориться

Кабачок, тыква и фасоль: 7 выносливых культур для занятых дачников
Садоводство

Вылетели в командировку, уехали в отпуск или просто устали ездить на дачу каждый выходной? Не беда. Есть растения, которые не нуждаются в постоянной опеке и все равно подарят урожай. Посадили — и забыли. Ну, почти.

Кабачки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кабачки

Кабачок: живучий король грядки

С этим парнем вы не пропадёте. Посадил, чуть-чуть полил в начале — и он уже разросся, пустил мощные листья, тянется к солнцу и выискивает влагу глубоко в почве. Плоды растут быстро, главное — успевать их срывать, пока не превратились в гигантские "лодки".

Тыква: ещё крепче и выносливее

Если у вас есть чуть больше места, посадите тыкву. Эта крепышка не только даст богатый урожай, но и украсит участок своими крупными листьями. Она отлично держит влагу и с благодарностью примет участок даже на компостной куче. А после сбора плоды могут лежать месяцами, не теряя вкуса.

Вьющаяся фасоль: красиво, вкусно, без хлопот

Фасоль — идеальный вариант для ленивых огородников. Особенно вьющаяся. Посеяли после заморозков, слегка полили — и всё. Она сама полезет вверх, будет цвести, завязывать стручки, даже если вы появляетесь на даче раз в неделю.

Руккола: зелень без проблем

Растет, как сорняк. Посеяли — и через пару недель можно рвать душистые листочки с орехово-горчичным вкусом. Сейте небольшими партиями каждые 10-14 дней — так свежая зелень будет радовать всё лето.

Мангольд: красивая альтернатива свекле

Листовая свекла не только неприхотлива, но и декоративна. Красные, желтые, белые черешки, крупные листья — украшение грядки. Новые листья вырастают на месте срезанных, и он менее требователен к поливу, чем его корнеплодный собрат.

Лук-слизун: вечнозелёный кладезь витаминов

Этот многолетник почти не требует внимания. Весной он один из первых отрастает, его плоские листья с лёгким чесночным ароматом — просто находка. Куст делится раз в несколько лет, а всё остальное время растёт себе в удовольствие.

Ревень: на десять лет вперёд

Растение-долгожитель. Один раз посадили — и на 10-15 лет забыли. Весной он первым даст сочные черешки для компотов и пирогов. Только не забывайте время от времени удалять цветочные стрелки и дать ему хороший стартовый полив.

Выбирайте, комбинируйте и не бойтесь экспериментировать. Эти растения не заменят весь огород, но точно спасут от огорчений при нерегулярных визитах на дачу. А свободное время можно потратить на отдых, а не на капризы баклажанов.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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