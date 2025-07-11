Клумба оживает за два дня: приём, который спасает даже хрустящие кусты

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Садоводство

Лето только в разгаре, а петунии уже выглядят так, будто прошли три сезона подряд? Не спешите их выбрасывать. Даже полузасохшие и поникшие кустики можно вернуть к жизни — с помощью простых приёмов.

Петунии
Фото: flickr.com by Peter Balcerzak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Петунии
  • Удалите всё лишнее. Начать стоит с самого очевидного — отмершие цветки и листья. Удаляя увядшие бутоны, вы не только делаете растение аккуратнее, но и даёте ему шанс снова зацвести. Растение не будет тратить силы на погибшее, а направит энергию в новые побеги. Цветы можно просто обрывать пальцами, а вот сухие листья лучше аккуратно срезать острыми чистыми ножницами, чтобы не занести инфекцию.
  • Проверьте режим полива. Если петунии сидят в горшках, полив нужен почти каждый день. Но с этим легко переборщить. Сухие, ломкие листья — сигнал, что влаги мало. Пожелтевшие и вялые — что её слишком много.

Важно: у растения должен быть хороший дренаж. Если подозреваете загнивание корней — пересадите петунию в свежую почву и промойте горшок.

  • Переезд на солнце. Петунии обожают свет. Им нужно как минимум 6 часов прямого солнца в день, а лучше — 8. Если цветы в контейнере, просто перенесите его. С растениями в открытом грунте сложнее — возможно, придётся пересадить.
  • Не забывайте про питание. Петунии — настоящие обжоры. Регулярная подкормка продлевает цветение и делает его обильнее. Необязательно покупать специальные удобрения — можно использовать компост, кофейную гущу или даже банановую кожуру.

Уточнения

Пету́ния или Петунья (лат. Petunia от фр. petun — табак) — род травянистых или полукустарниковых многолетних растений семейства Паслёновые (Solanaceae), высотой от 10 см до 1 метра.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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