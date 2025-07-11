Малина не прощает ошибок: одна обрезка — и урожая не будет

Летняя или ремонтантная? Как по-разному обрезать два вида малины

2:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Собрать с куста спелую, сочную малину — одно удовольствие. Но чтобы ягоды были крупными и сладкими, куст нуждается в регулярной обрезке. И нет, это не просто обрезание всего подряд. От правильного подхода зависят здоровье растения, защита от болезней, вентиляция и, главное, объём урожая.

Фото: hu.wikipedia.org by Kollányi Gábor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Малина

Для начала нужно разобраться, с каким именно типом малины вы имеете дело. Есть два основных: примоканы — побеги первого года, и флориканы — второго года. И обрезаются они по-разному.

Обрезка примокан (ремонтантной малины)

Если вы выращиваете малину, которая плодоносит на первом годе жизни (так называемую ремонтантную), то всё просто. Весной, до появления новых побегов, срежьте старые стебли под корень — они отдали урожай и больше не нужны. Новые побеги вырастут, зацветут и дадут плоды уже в этом сезоне. Затем вы снова всё срежете следующей весной. Цикл замкнулся.

Можно попробовать получить два урожая — летом и осенью. Для этого часть стеблей оставляют на зиму: они дадут небольшой летний урожай в следующем году. Но этот способ требует больше внимания и усилий.

Обрезка флорикан (летней малины)

Эта малина плодоносит на побегах второго года. После сбора урожая флориканы отмирают и их нужно удалить, чтобы не мешали росту новых. В тёплых регионах это можно делать сразу, в холодных — лучше подождать конца зимы, чтобы избежать повреждений.

Зимой обрежьте все слабые, больные и сломанные побеги. Оставьте 3-4 самых сильных побега на квадратный метр, а слишком длинные укоротите до 1,2-1,5 м — так удобнее собирать ягоды.

Что делать с чёрной малиной

Летом, когда новые побеги вырастают до 60-90 см, прищипните их верхушки — это даст больше боковых веток с ягодами. После сбора урожая удалите отмершие стебли. Зимой снова проредите куст, оставив по 3-6 самых крепких побегов, а боковые укоротите до 20-25 см.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

