Лук выбрасывает стрелку? Возможно, вы выбрали для посадки не тот день — и теперь всё потеряно

Лук — культура двухлетняя. В первый сезон он формирует луковицу, а на второй — зацветает и образует семена. Проблема начинается, когда стрелка появляется уже в год посадки. Такой лук быстро теряет качество, становится грубым и совершенно не подходит для хранения.
Стрелкование — это защитная реакция растения на стресс. Лук "решает", что условия больше не способствуют развитию, и срочно запускает процесс размножения. Поняв, почему это происходит, можно значительно снизить риски и сохранить урожай.
Главная и самая недооценённая причина стрелкования — это холод. Молодой лук, посаженный слишком рано, может попасть под заморозки. После возвращения тёплой погоды растение воспринимает это как завершение зимовки и начинает формировать цветонос.
Особенно опасны температуры ниже 10 °C, если они держатся долго. Чтобы избежать проблемы:
Чрезмерная жара — тоже провоцирующий фактор. При длительных температурах выше 27 °C, особенно после прохладной погоды, лук может перейти к цветению, "думая", что пришло время заканчивать вегетацию.
Чтобы снизить температурный стресс:
У лука неглубокие корни, и он чувствителен к пересыханию. Засуха — сигнал для растения: "времени мало, пора формировать семена". Особенно вреден режим "то сухо, то залили".
Что помогает:
Многие выбирают севок за удобство, но именно он чаще всего уходит в стрелку. Особенно если это крупные луковички — более 2 см в диаметре. Часто они уже прошли стадию охлаждения на складах и реагируют на весеннее потепление, как на конец зимы.
Лучше всего использовать:
Генетика тоже имеет значение. Некоторые сорта более склонны к стрелкованию, особенно старые. Современные гибриды, наоборот, часто обладают повышенной устойчивостью к стрессу и перепадам температуры.
Для успеха:
Если вы заметили цветонос — не медлите. Срежьте его у основания, не дожидаясь полного развития. Это не спасёт растение полностью, но часть питательных веществ вернётся в луковицу.
Полноценную репку такой лук не даст, но его можно употребить в пищу сразу. Он не подлежит хранению, зато отлично подходит для жарки, тушения и свежих салатов. Цветоносы, кстати, тоже съедобны — у них мягкий луковый вкус, они подойдут для гарниров и зелёных смесей.
Лук — род растений семейства Амариллисовые.
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