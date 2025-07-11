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С дырами, гнилая и никому не нужная: эта ошибка уничтожает картошку ещё до сбора урожая

Агрономы связывают заражение картофеля с отсутствием профилактической обработки
4:27
Садоводство

Картофель в средней полосе — одна из главных культур. Но стабильного и качественного урожая удаётся не всем. Виной тому не только капризная погода, но и вредители болезней, которые понимаются скрытно, но эффективно. Одни уничтожают листья, другие разрушают клубы под землей, третьи провоцируют возгорание уже при хранении. Чтобы не потерять урожай, нужно действовать заранее.

Картошка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Картошка

Кто портит картошку чаще всего

Основные вредители еды на дачных участках — это колорадский жук и проволочник (личинка жука-щелкуна). Первый активно поедает листья и верхушки побегов, второй работает под землей, незаметно подтачивая клубни. Если колорадские жуков можно открыть сразу, повреждения от проволочника проявляются только при сборе урожая.

Грибковые болезни — не менее серьёзная проблема. Патогены обитают в почве, растительных остатках и заражённых клубнях, возвращаясь из сезона в сезон. Наиболее распространены:

  • фузариоз,
  • ризоктониоз,
  • фомоз,
  • альтернариоз.

Болезни поражают как посадку в открытый грунт, так и урожай в хранилищах. Часто клубни начинают воспламеняться уже через несколько недель после сбора, особенно если осень выдалась влажной.

Почему привычные меры не срабатывают

Самая частная ошибка — запоздалая обработка. Многие дачники начинают действовать, когда насекомые уже распространились по грядкам, пятно на листьях стало невооруженным глазом. За неделю без присмотра вредители корректируют отложить потомство, а грибки — укорениться.

Вторая ошибка — неподходящие препараты. Одни не думают на личинок под землей, другие слишком быстро разлагаются и не обеспечивают долгосрочную защиту. Иногда используется неправильная концентрация, нарушающаяся в зависимости от времени или условий применения. Это подчеркивает эффективность даже хороших средств.

Наконец, третья распространённая проблема — игнорирование срока хранения. Клубни перебирают перед закладкой, но потом не проверяют. В результате заражённые экземпляры заболевают инфекцией, которая переходит в новый сезон через семенной материал.

Как защитить урожай заранее

Самый надёжный способ — обработка клубней до посадки. Это позволяет обеззаразить посадочный материал и защитить будущие растения в период, когда они особенно уязвимы. Используйте для этого смеси инсектицидов и фунгицидов, предназначенные для предпосевного протравливания. Такая обработка действует сразу по всем направлениям: собственное заражение грибками и делает всходы несъедобными для вредителей.

Товары подбираются с учетом:

  • тип действия (системное или контактно-кишечное),
  • долговечность защиты,
  • целевого назначения (от каких-либо вредителей и болезней).

Как правильно обработать клубни перед посадкой

Раствор подготовить по инструкции к препаратам, подходящим для предпочитаемой обработки. Как правило, придерживайтесь такой схемы:

  1. В ёмкость наливают половину объёма воды.
  2. Препараты вливают по очереди, соблюдая дозировку.
  3. Доливают оставшуюся воду и тщательно перемешивают.
  4. Разложите клубы на плёнке или деревянных подставках.
  5. Опрыскивают со всех сторон, дают просохнуть.
  6. Высаживают, как обычно.

Такая профилактика позволяет минимизировать потери и облегчить уход за посадками. В большинстве случаев одной обработки достаточно, чтобы сохранить картофель до начала цветения — срок хранения составляет до 40 дней.

Кроме того, обработку можно выполнить после сбора урожая — перед закладкой овощей на склад. Это снижает риск развития гнили в погребе и увеличивает срок хранения.

Защита начинается до посадки

Картофель — культура, требующая внимания ещё до того, как появятся всходы. Работа о клубнях по посадке — залог сильных, устойчивых растений и хорошего урожая. И если у вредителей не останется ни шанса с самого начала, то и спасать картошку в разгар сезона, возможно, уже не придется.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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