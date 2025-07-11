Сливы, которые переживут любую зиму: эти сорта называют находкой для средней полосы

Слива — культура, которая редко вызывает споры: она сочная, сладкая, полезная, а её урожай при хорошем уходе стабильно радует. Но многие считают, что вырастить её можно только в южных широтах. На самом деле, даже в средней полосе можно собрать отличные плоды — нужно лишь выбрать правильный сорт.
В дикой природе сливу домашнюю (Prunus domestica) не встретишь — это искусственно выведенный вид, предположительно полученный от скрещивания тёрна и алычи. С тех пор появилось множество сортов, отличающихся формой, вкусом, окраской и размерами. Вес плодов варьируется от 6 до 100 граммов, а высота дерева — от 3 до 12 метров.
Даже при нехватке места в саду можно сделать прививки на другие деревья — это поможет совместить красоту и урожайность на одном стволе.
Одним из самых надёжных считается "Венгерка московская" — сорт, известный ещё с 1947 года. Он сравнительно зимостойкий, плодоносит даже без опылителя, хотя начинает давать урожай только на 7-8-й год. Плоды — небольшие, тёмно-фиолетовые, с янтарной мякотью и хорошо отделяемой косточкой.
При выборе саженцев важно знать: есть самоплодные и самобесплодные сорта. Даже первые дадут больше урожая, если рядом будут другие сливы с похожим сроком цветения. Лучше сразу запланировать посадку 4-5 разных сортов: от раннего до позднего. Так сливы будут на столе с августа по октябрь.
Участок для посадки должен быть солнечным, защищённым от ветра, с плодородной, увлажнённой почвой. Особенно хорошо растёт слива на южных склонах. Желательно сочетать деревья с плодами разного цвета — сад станет не только урожайным, но и декоративным.
Сливы следует снимать в сухую погоду, аккуратно, держа за плодоножку. Не стоит стряхивать урожай — от ударов плоды теряют восковой налёт и быстро портятся. Если предстоит транспортировка, лучше собрать урожай за 4-5 дней до полной зрелости.
Для повидла и сушки подойдут даже слегка переспелые плоды. Главное — не упустить момент, когда они полностью окрасятся и достигнут характерных размеров.
Старые сорта обычно более зимостойкие, редко трескаются, устойчивы к переменам погоды. Но часто подвержены заболеваниям. Новые — скороплодные, с иммунитетом, но могут иметь недостатки в виде слабой кожуры или чувствительности к заморозкам.
Поэтому разумный подход — не выбирать между старым и новым, а сочетать в саду оба типа. И, конечно, приобретать саженцы у проверенных поставщиков.
Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).
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