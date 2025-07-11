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Сливы, которые переживут любую зиму: эти сорта называют находкой для средней полосы

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Садоводство

Слива — культура, которая редко вызывает споры: она сочная, сладкая, полезная, а её урожай при хорошем уходе стабильно радует. Но многие считают, что вырастить её можно только в южных широтах. На самом деле, даже в средней полосе можно собрать отличные плоды — нужно лишь выбрать правильный сорт.

Слива – плодове 2
Фото: commons.wikimedia.org by Димитър Найденов / Dimìtar Nàydenov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слива – плодове 2

Слива домашняя: что это за вид

В дикой природе сливу домашнюю (Prunus domestica) не встретишь — это искусственно выведенный вид, предположительно полученный от скрещивания тёрна и алычи. С тех пор появилось множество сортов, отличающихся формой, вкусом, окраской и размерами. Вес плодов варьируется от 6 до 100 граммов, а высота дерева — от 3 до 12 метров.

Даже при нехватке места в саду можно сделать прививки на другие деревья — это поможет совместить красоту и урожайность на одном стволе.

Сорта, проверенные временем

Одним из самых надёжных считается "Венгерка московская" — сорт, известный ещё с 1947 года. Он сравнительно зимостойкий, плодоносит даже без опылителя, хотя начинает давать урожай только на 7-8-й год. Плоды — небольшие, тёмно-фиолетовые, с янтарной мякотью и хорошо отделяемой косточкой.

  • "Память Тимирязева" — сорт с красивыми жёлтыми плодами с розовым румянцем. Созревает в среднепоздние сроки, вступает в плодоношение уже на 3-4-й год. Урожайность высокая, особенно в первые сезоны, но сорт чувствителен к болезням и требует внимания.
  • "Яичная синяя" — один из старейших сортов, выведенный ещё в 1939 году. Самоопыляемый, среднеспелый, с крупными сине-фиолетовыми плодами и насыщенным десертным вкусом. Однако для хорошего урожая придётся регулярно бороться с вредителями.

Новые и малоизвестные сорта

  • Сорт "Наташа" — скороплодный, частично самоплодный, с крупными (до 40 г) плодами жёлтого цвета с возможными розовыми точками. Мякоть сочная, сладкая, но косточка отделяется не всегда легко. Хорошо переносит холод и не требует сложной обрезки.
  • "Евразия-21" — межвидовой гибрид с ранним сроком созревания и высокой зимостойкостью. Дерево крупное, требует опылителей и чувствительно к болезням, но плоды крупные, бордовые, сочные, с ярким вкусом.
  • "Волжская красавица" — эффектный ранний сорт с крупными бордово-фиолетовыми плодами. Самобесплодный, но урожайный и устойчивый к гнилям. Подходит для переработки и свежего употребления.
  • "Очаковская жёлтая" — один из лучших сортов для Подмосковья и средней полосы. Частично самоплодная, с ярко-жёлтыми продолговатыми сливами, сладкими и ароматными. Устойчива к морозам и вредителям.
  • "Тульская чёрная" — сорт народной селекции, подходящий для Подмосковья. Самоплодный, с некрупными, но ароматными плодами тёмного цвета. Подвержен нападению тли, требует обработки.
  • "Яхонтовая" — молодая и перспективная слива с яркими жёлтыми плодами, покрытыми восковым налётом. Частично самоплодная, устойчива к болезням, даёт урожай на 3-4-й год. Идеальный опылитель — "Венгерка московская".
  • "Мирная" — рекомендована для юга Подмосковья, но хорошо растёт и в других частях средней полосы. Самоплодная, редко болеет, даёт урожай через 4-5 лет. Плоды тёмные, сочные, с хорошо отделяющейся косточкой.

Как сажать сливу и что учитывать

При выборе саженцев важно знать: есть самоплодные и самобесплодные сорта. Даже первые дадут больше урожая, если рядом будут другие сливы с похожим сроком цветения. Лучше сразу запланировать посадку 4-5 разных сортов: от раннего до позднего. Так сливы будут на столе с августа по октябрь.

Участок для посадки должен быть солнечным, защищённым от ветра, с плодородной, увлажнённой почвой. Особенно хорошо растёт слива на южных склонах. Желательно сочетать деревья с плодами разного цвета — сад станет не только урожайным, но и декоративным.

Когда и как собирать урожай

Сливы следует снимать в сухую погоду, аккуратно, держа за плодоножку. Не стоит стряхивать урожай — от ударов плоды теряют восковой налёт и быстро портятся. Если предстоит транспортировка, лучше собрать урожай за 4-5 дней до полной зрелости.

Для повидла и сушки подойдут даже слегка переспелые плоды. Главное — не упустить момент, когда они полностью окрасятся и достигнут характерных размеров.

Сравниваем: старые сорта или современные

Старые сорта обычно более зимостойкие, редко трескаются, устойчивы к переменам погоды. Но часто подвержены заболеваниям. Новые — скороплодные, с иммунитетом, но могут иметь недостатки в виде слабой кожуры или чувствительности к заморозкам.

Поэтому разумный подход — не выбирать между старым и новым, а сочетать в саду оба типа. И, конечно, приобретать саженцы у проверенных поставщиков.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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