Старую яблоню можно оживить — нужно лишь знать, с чего начать

Обрезка на 2–3 года восстанавливает урожайность запущенных яблонь

2:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Старые яблони на даче часто вызывают грусть: крона заросла, плодов почти нет, ветки сухие. Хочется схватить пилу и освободить место под молодняк. Но не спешите!

Фото: Freepik by aleksandarlittlewolf Яблоневый сад

Даже совсем запущенные деревья можно вернуть к жизни. Всё, что нужно — немного терпения и одна хитрость, которой пользуются опытные садоводы.

Волшебство омолаживающей обрезки

Омоложение — это не просто обрезка "на глаз". Это поэтапная, грамотная процедура, направленная на:

запуск спящих почек;

формирование новых плодоносящих ветвей;

обновление кроны без риска для дерева.

Главная ошибка новичков — делать всё за один сезон. Так дерево получает шок, слабеет или, наоборот, выдает десятки "волчков" — бесполезных и хрупких побегов.

Что делать в первый год: санитарная чистка

Начинайте с самого очевидного:

уберите сухие, больные и сломанные ветви;

удалите те, что трутся, переплетаются или растут внутрь кроны.

Это уже даёт результат: улучшает свет и воздух внутри дерева, снижает риск грибковых заболеваний.

Далее — прореживаем и понижаем

Выберите 1-2 старые, затеняющие скелетные ветви в верхней части дерева. Их нужно срезать полностью, "на кольцо" — прямо у основания, где ветка выходит из ствола. Только не более двух за сезон!

Параллельно укорачивайте длинные ветки, переводя их на боковые отводы, растущие наружу. Это поможет направить рост и "открыть" дерево солнцу.

Важные правила обрезки

Инструмент — чистый и острый;

Время — ранняя весна, до распускания почек, но после морозов;

Срезы — гладкие, обработаны садовым варом или специальной пастой.

Что делать с волчками

После сильной обрезки в первый год на дереве появятся вертикальные побеги-волчки. Это нормально. Не спешите срезать все подряд!

Оставьте 2-3 самых удачно расположенных — из них будут новые плодовые ветви.

Остальные аккуратно выламывайте летом, пока побеги ещё зелёные и гибкие.

В последующие сезоны

Постепенно удаляйте остальные старые ветви;

Формируйте крону из новых побегов;

Весной подкармливайте дерево компостом или навозом по краю приствольного круга;

Поливайте в засушливые месяцы.

Когда ждать результат

Уже на второй год дерево порадует сильным приростом и, возможно, первыми цветами. А к третьему-четвёртому году урожай вас удивит: крупные, ароматные яблоки — как в лучшие времена.

Вы сохраните не только дерево, но и его мощную корневую систему, которая дороже любого саженца.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

