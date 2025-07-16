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Секрет крупной тыквы: приём, который работает только в июле

Удаление старых листьев помогает вырастить крупные тыквы
2:05
Садоводство

Те, у кого тыквы растут как на дрожжах, знают один летний секрет. Это не подкормки и не хитрые сорта. Всё дело — в особом приёме с листьями, который помогает тыкве сосредоточиться на главном: наливе плодов.

Тыква
Фото: flickr.com by LicenseAttribution Some rights reserved by baze426, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тыква

Зачем удалять листья у тыквы

Когда ботвы слишком много, растение тратит силы не на плоды, а на поддержание пышной зелени. А вы хотите не зелень, а вкусные, тяжёлые тыквы, правда?

Удаляя часть листвы, вы:

  • Перенаправляете питание в плоды;

  • Освобождаете их от лишней тени;

  • Улучшаете циркуляцию воздуха;

  • Снижаете риск заболеваний.

Это не магия, а обычная физиология: меньше "балласта" — больше энергии на рост тыковок.

Когда и как проводить процедуру

Идеальное время — середина июля. Плоды уже завязались и активно растут, и именно сейчас важно поддержать их развитием.

Что именно удалять:

  • Самые нижние, стареющие листья;

  • Те, что затеняют завязи и мешают солнцу проникать к плодам.

Что оставить:

  • Достаточное количество здоровых листьев для фотосинтеза;

  • Верхнюю часть плети — она работает на рост и питание.

Не старайтесь "обчистить" тыкву до голого стебля! Слишком резкая обрезка ослабит растение.

Важные правила, чтобы не навредить

  • Инструмент должен быть острым и чистым — нож или секатор.

  • Погода — сухая и безветренная. Тогда срезы быстро подсохнут, и не будет риска заражения.

  • Действуйте поэтапно, не удаляйте всю листву за один день. Лучше немного — но регулярно.

Дополнительные плюсы

  • Проветриваемые посадки меньше подвержены грибковым болезням.

  • Плоды на свету быстрее зреют и получают насыщенный цвет.

  • Улучшается вкус и структура мякоти — тыква получается более сладкой и плотной.

В результате вы получите не просто урожай, а настоящих гигантов с отличным вкусом, которые спокойно долежат до весны.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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