Секрет крупной тыквы: приём, который работает только в июле

Удаление старых листьев помогает вырастить крупные тыквы

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Те, у кого тыквы растут как на дрожжах, знают один летний секрет. Это не подкормки и не хитрые сорта. Всё дело — в особом приёме с листьями, который помогает тыкве сосредоточиться на главном: наливе плодов.

Фото: flickr.com by LicenseAttribution Some rights reserved by baze426, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тыква

Зачем удалять листья у тыквы

Когда ботвы слишком много, растение тратит силы не на плоды, а на поддержание пышной зелени. А вы хотите не зелень, а вкусные, тяжёлые тыквы, правда?

Удаляя часть листвы, вы:

Перенаправляете питание в плоды;

Освобождаете их от лишней тени;

Улучшаете циркуляцию воздуха;

Снижаете риск заболеваний.

Это не магия, а обычная физиология: меньше "балласта" — больше энергии на рост тыковок.

Когда и как проводить процедуру

Идеальное время — середина июля. Плоды уже завязались и активно растут, и именно сейчас важно поддержать их развитием.

Что именно удалять:

Самые нижние, стареющие листья;

Те, что затеняют завязи и мешают солнцу проникать к плодам.

Что оставить:

Достаточное количество здоровых листьев для фотосинтеза;

Верхнюю часть плети — она работает на рост и питание.

Не старайтесь "обчистить" тыкву до голого стебля! Слишком резкая обрезка ослабит растение.

Важные правила, чтобы не навредить

Инструмент должен быть острым и чистым — нож или секатор.

Погода — сухая и безветренная. Тогда срезы быстро подсохнут, и не будет риска заражения.

Действуйте поэтапно, не удаляйте всю листву за один день. Лучше немного — но регулярно.

Дополнительные плюсы

Проветриваемые посадки меньше подвержены грибковым болезням.

Плоды на свету быстрее зреют и получают насыщенный цвет.

Улучшается вкус и структура мякоти — тыква получается более сладкой и плотной.

В результате вы получите не просто урожай, а настоящих гигантов с отличным вкусом, которые спокойно долежат до весны.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).



