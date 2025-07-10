Коричневых пятен под горячим солнцем у вас на даче больше не будет. Рассказываем, как ухаживать за травой летом

Этот одобренный в жару трюк по уходу за газоном может спасти вашу траву

3:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Поддерживать здоровый вид газона в разгар лета может быть настоящей битвой, особенно когда палящее солнце пытается высушить каждую травинку. Однако регулярная стрижка остается важной, и если делать это правильно, она может помочь вашему газону пережить жару. Ключевым моментом является умение адаптировать уход за газоном к сезону. Слишком короткая стрижка, неправильное время для кошения или игнорирование полива могут привести к образованию коричневых пятен и хрупкой траве.

Фото: commons.wikimedia.org by Shadowmeld Photography, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Газон, газонная трава

Чтобы ваш газон не стал жертвой летнего солнца, выполните несколько простых шагов, чтобы он оставался ярким и зеленым. Поднимите высоту стрижки, стригите, когда на улице прохладнее, и оставляйте скошенную траву на земле, чтобы помочь почве удерживать влагу. Хотя эти изменения могут показаться незначительными, со временем они сделают заметное влияние. При правильном подходе ваш газон может оставаться живым даже в сложных погодных условиях.

Держите траву длинной

Для многих идеальный газон — это всегда аккуратно подстриженные трава. К сожалению, хотя это может выглядеть красиво, такое отношение может негативно сказаться на здоровье ваших растений.

В самые жаркие дни лета, когда ваш газон сталкивается с палящим зноем, ярким солнцем и недостатком дождя, лучше сохранять траву на уровне около 10 см после стрижки. Это может показаться длинным, но высокая трава удерживает больше влаги и обладает более длинными, здоровыми корнями.

Стригите, когда трава сухая

Может показаться очевидным начинать стрижку рано утром, когда температура еще низкая. Но если на траве есть роса, это может привести к потере времени и повреждению газона. Влажная трава может забиться в выходной шахте косилки, и вам придется останавливаться, чтобы устранить засор. Кроме того, колеса косилки не смогут нормально сцепляться с поверхностью, что может оставить следы на газоне.

Лучше подождать до позднего утра, когда роса высохнет, или стригите газон в конце дня перед вечерней росой. Также настройте полив так, чтобы он происходил в позднее время или ночью, чтобы на траве не было лишней влаги во время стрижки.

Не спешите

Если у вас мало времени или вы хотите быстрее завершить работу, может показаться логичным двигаться быстрее. Но спешка может стать причиной большего количества работы. Если не уделять должного внимания процессу стрижки, некоторые участки могут остаться не срезанными, и ваш газон будет выглядеть неаккуратно. Это значит, что вам придется снова стричь его, чтобы привести в порядок.

Лучше замедлить темп и стричь траву медленно и уверенно. Такой подход будет более эффективным и меньшим затратным по времени, чем спешка с последующей повторной стрижкой. Не забудьте, что для медленной работы дроссель должен находиться в нижнем положении.

Будьте последовательны

Случайная стрижка газона может занять больше времени и привести к неровным участкам. Вместо этого следуйте определенному шаблону:

Начните с края газона, направив выходное отверстие косилки в сторону газона. Обойдите периметр газона. Достигнув начальной точки, выполните поворот, чтобы выходное отверстие смотрело на свежескошенный участок. Продолжайте обрабатывать периметр, следя за тем, чтобы выходное отверстие было направлено на только что скошенный участок.

В итоге ваш газон будет выглядеть аккуратно, и выходное отверстие не забьется.

Уточнения

Травяни́стые расте́ния также тра́вы, — жизненная форма высших растений с недолго живущими надземными побегами.

